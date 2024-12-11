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МИД призвал находящихся в Сирии граждан России соблюдать меры предосторожности

Ведомости

МИД РФ призвал россиян, находящихся в Сирии, воздержаться от посещений мест массового скопления людей и соблюдать максимальные меры предосторожности. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Приоритетным вопросом на данном этапе для нас является обеспечение безопасности российских граждан и неприкосновенность российских объектов», – заявила она.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. Асад и его приближенные прибыли в Россию, где получили политическое убежище. В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли, что от лидеров сирийской оппозиции получены гарантии безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков сообщал, что «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.

11 декабря Захарова назвала безопасность российских граждан в Сирии важнейшим приоритетом для властей РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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