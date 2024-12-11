МИД призвал находящихся в Сирии граждан России соблюдать меры предосторожности

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. Асад и его приближенные прибыли в Россию, где получили политическое убежище. В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли, что от лидеров сирийской оппозиции получены гарантии безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков сообщал, что «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.