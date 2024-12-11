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В Кремле заявили об отсутствии планов по организации встречи Путина с Орбаном

Ведомости

Очная встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Нет», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Орбан не передавал Путину посланий от избранного президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора.

«Нет, <…> там в основном энергетика и в целом обмен мнениями, ну, естественно, и по Украине, и по сирийским делам. Ну, собственно, то, что сейчас в фокусе повестки международной», – сказал представитель Кремля.

11 декабря Путин и Орбан провели телефонный разговор по инициативе Будапешта. В ходе беседы венгерский премьер выразил заинтересованность в урегулировании украинского кризиса. Путин заявил о деструктивной позиции Киева и подчеркнул, что в настоящее время вероятность мирного урегулирования конфликта отсутствует.

10 декабря Орбан сообщил, что встретился с избранным президентом США в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече присутствовали американский бизнесмен Илон Маск и будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. 11 декабря премьер-министр Венгрии заявил, что избранный президент США приступит к работе над мирным урегулированием на Украине после вступления в должность в январе 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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