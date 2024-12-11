В Кремле заявили об отсутствии планов по организации встречи Путина с Орбаном
Очная встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Нет», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что Орбан не передавал Путину посланий от избранного президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора.
«Нет, <…> там в основном энергетика и в целом обмен мнениями, ну, естественно, и по Украине, и по сирийским делам. Ну, собственно, то, что сейчас в фокусе повестки международной», – сказал представитель Кремля.
11 декабря Путин и Орбан провели телефонный разговор по инициативе Будапешта. В ходе беседы венгерский премьер выразил заинтересованность в урегулировании украинского кризиса. Путин заявил о деструктивной позиции Киева и подчеркнул, что в настоящее время вероятность мирного урегулирования конфликта отсутствует.
10 декабря Орбан сообщил, что встретился с избранным президентом США в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече присутствовали американский бизнесмен Илон Маск и будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. 11 декабря премьер-министр Венгрии заявил, что избранный президент США приступит к работе над мирным урегулированием на Украине после вступления в должность в январе 2025 г.