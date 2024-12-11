В Кремле заявили об отсутствии планов по организации встречи Путина с Орбаном

10 декабря Орбан сообщил, что встретился с избранным президентом США в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече присутствовали американский бизнесмен Илон Маск и будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. 11 декабря премьер-министр Венгрии заявил, что избранный президент США приступит к работе над мирным урегулированием на Украине после вступления в должность в январе 2025 г.