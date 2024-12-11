Песков: разговор Путина с Трампом пока не готовится
Разговор президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не готовится. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере, мы ждем до инаугурации, а там видно будет», – пояснил представитель Кремля.
11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом заявил, что избранный президент США начнет работу по вопросу мирного урегулирования по Украине после вступления в должность в январе 2025 г.
8 декабря Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта и необходимо начать переговорный процесс. При этом предложение о немедленном прекращении огня сам Зеленский позже отверг. Песков заявил 8 декабря, что Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Путиным и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.