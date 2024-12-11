Песков: разговор Путина с Трампом пока не готовится

8 декабря Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта и необходимо начать переговорный процесс. При этом предложение о немедленном прекращении огня сам Зеленский позже отверг. Песков заявил 8 декабря, что Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Путиным и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.