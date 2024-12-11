Участник программы «Время героев» стал замминистра инвестиций Подмосковья
Ветеран специальной военной операции майор Кирилл Лосунчуков занял должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. В мае этого года он стал одним из 83 участников президентской кадровой программы «Время героев», сообщается на сайте проекта.
Наставником ветерана спецоперации был губернатор Московской области Андрей Воробьев. Стажировку Лосунчуков проходил в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.
«Мой ключевой принцип – это работать в интересах людей и для людей на вверенном мне направлении. Буду курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдаленных городских округов Московской области», – рассказал замминистра.
Лосунчуков родился в Рязани в 1990 г. В 2012 г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и посвятил себя военной службе. Является трижды кавалером ордена Мужества, удостоен ордена «За военные заслуги».
Назначение Лосунчукова стало 15-м из числа участников первого потока обучения на программе «Время героев». Ранее свои посты получили полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев и др.
Программу «Время героев» поручил создать президент РФ Владимир Путин. Заявленная цель проекта – переподготовка участников спецоперации на Украине. По словам Путина, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять крупные отечественные проекты. В первом потоке программы из 44 000 заявок были одобрены только 83. Прием анкет на второй поток стартовал 15 ноября и продлится до 25 января 2025 г.