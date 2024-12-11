Участник программы «Время героев» стал замминистра инвестиций Подмосковья

Программу «Время героев» поручил создать президент РФ Владимир Путин. Заявленная цель проекта – переподготовка участников спецоперации на Украине. По словам Путина, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять крупные отечественные проекты. В первом потоке программы из 44 000 заявок были одобрены только 83. Прием анкет на второй поток стартовал 15 ноября и продлится до 25 января 2025 г.