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Участник программы «Время героев» стал замминистра инвестиций Подмосковья

Ведомости

Ветеран специальной военной операции майор Кирилл Лосунчуков занял должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. В мае этого года он стал одним из 83 участников президентской кадровой программы «Время героев», сообщается на сайте проекта.

Наставником ветерана спецоперации был губернатор Московской области Андрей Воробьев. Стажировку Лосунчуков проходил в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Мой ключевой принцип – это работать в интересах людей и для людей на вверенном мне направлении. Буду курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдаленных городских округов Московской области», – рассказал замминистра.

Лосунчуков родился в Рязани в 1990 г. В 2012 г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и посвятил себя военной службе. Является трижды кавалером ордена Мужества, удостоен ордена «За военные заслуги».

Назначение Лосунчукова стало 15-м из числа участников первого потока обучения на программе «Время героев». Ранее свои посты получили полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев и др.

Программу «Время героев» поручил создать президент РФ Владимир Путин. Заявленная цель проекта – переподготовка участников спецоперации на Украине. По словам Путина, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять крупные отечественные проекты. В первом потоке программы из 44 000 заявок были одобрены только 83. Прием анкет на второй поток стартовал 15 ноября и продлится до 25 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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