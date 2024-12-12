Будущий глава ФБР намерен провести расследование в отношении Зеленского

«Если Зеленский собирается ездить и умолять весь мир дать ему больше денег, <…> ему нужно быть более подготовленным к глобальным заявлениям, которые ставят нас на грань войны, чем делать то, что он сделал прошлой осенью с этой ракетной атакой», – пояснил Пател.