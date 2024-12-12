Будущий глава ФБР намерен провести расследование в отношении Зеленского
Кандидат избранного президента Дональда Трампа на пост директора ФБР Кэш Пател планирует «провести расследование в отношении президента Украины Владимира Зеленского». Об этом он заявил в подкасте Kash's Corner.
По его словам, «есть много действительно веских причин для беспокойства», потому что «Украина известна как место коррупции, место отмывания денег».
«Мы же не отправили миллиард долларов, как будто это вообще небольшая сумма, верно? Мы отправили в одну страну в сто раз больше. Я не знаю, как этому конгрессу удается выходить сухим из воды. И Зеленский на свободе», – заявил Пател.
Будущий глава ФБР напомнил, как Зеленский «вышел на мировую арену и заявил, что Россия выпустила ракету по Польше», что в буквальном смысле было бы актом войны. Оказалось, что ракета прилетела с Украины.
«Если Зеленский собирается ездить и умолять весь мир дать ему больше денег, <…> ему нужно быть более подготовленным к глобальным заявлениям, которые ставят нас на грань войны, чем делать то, что он сделал прошлой осенью с этой ракетной атакой», – пояснил Пател.
Пател пояснил, что этот пример говорит о том, что лидеру Украины нельзя полностью доверять.
«Мы просто не можем иметь полную веру и доверие, давая лидеру $100 млрд и позволяя ему говорить: «Я не скажу вам, куда пошли эти деньги», – добавил он.
11 декабря нынешний глава ФБР Кристофер Рэй объявил о намерении уйти досрочно в отставку до январской инаугурации Дональда Трампа, который давал понять, что желает видеть на этом посту более лояльного кандидата. Как минимум до апреля руководить ФБР будет заместитель директора Пол Эббейт, который после этого уйдет на пенсию. Трамп ранее выдвинул на должность главы ФБР своего советника Кэша Пателя.