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Глава ФБР Рэй уйдет в отставку до инаугурации Трампа

Ведомости

Глава ФБР Кристофер Рэй объявил о намерении уйти досрочно в отставку до январской инаугурации Дональда Трампа, который давал понять, что желает видеть на этом посту более лояльного кандидата, передает Fox News. Глава ФБР назначается на 10 лет, Рэй возглавил бюро в 2017 г.

Как отмечает The New York Times (NYT), как минимум до апреля руководить ФБР будет заместитель директора Пол Эббейт, который после этого уйдет на пенсию. Трамп ранее выдвинул на должность главы ФБР своего советника Кэша Пателя. NYT отмечает, что на период полномочий действующего главы ФБР пришлось в том числе дела о массовых стрельбах, расследования в конгрессе и две попытки убийства Трампа.

Также ФБР вело и расследования в отношении республиканца, в том числе проводило обыски в его поместье Мар-а-Лаго в рамках дела о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, который подтвердить не удалось. «Отставка Кристофера Рэя – великий день для Америки, поскольку это положит конец превращению в оружие того, что стало известно как министерство несправедливости США», – рассказал Трамп Fox News.

12 ноября NBC со ссылкой на источники сообщал, что Трамп может сменить главу ФБР. Собеседник телеканала отметил, что Рэю нравится руководить ведомством и он хотел бы доработать свой срок. Но глава ФБР также готовился к тому, что Трамп попытается его заменить, уточнил другой источник. Тогда же источники телеканала назвали Пателя вероятным кандидатом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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