Глава ФБР Рэй уйдет в отставку до инаугурации Трампа

Также ФБР вело и расследования в отношении республиканца, в том числе проводило обыски в его поместье Мар-а-Лаго в рамках дела о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, который подтвердить не удалось. «Отставка Кристофера Рэя – великий день для Америки, поскольку это положит конец превращению в оружие того, что стало известно как министерство несправедливости США», – рассказал Трамп Fox News.