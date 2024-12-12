Глава ФБР Рэй уйдет в отставку до инаугурации Трампа
Глава ФБР Кристофер Рэй объявил о намерении уйти досрочно в отставку до январской инаугурации Дональда Трампа, который давал понять, что желает видеть на этом посту более лояльного кандидата, передает Fox News. Глава ФБР назначается на 10 лет, Рэй возглавил бюро в 2017 г.
Как отмечает The New York Times (NYT), как минимум до апреля руководить ФБР будет заместитель директора Пол Эббейт, который после этого уйдет на пенсию. Трамп ранее выдвинул на должность главы ФБР своего советника Кэша Пателя. NYT отмечает, что на период полномочий действующего главы ФБР пришлось в том числе дела о массовых стрельбах, расследования в конгрессе и две попытки убийства Трампа.
Также ФБР вело и расследования в отношении республиканца, в том числе проводило обыски в его поместье Мар-а-Лаго в рамках дела о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, который подтвердить не удалось. «Отставка Кристофера Рэя – великий день для Америки, поскольку это положит конец превращению в оружие того, что стало известно как министерство несправедливости США», – рассказал Трамп Fox News.
12 ноября NBC со ссылкой на источники сообщал, что Трамп может сменить главу ФБР. Собеседник телеканала отметил, что Рэю нравится руководить ведомством и он хотел бы доработать свой срок. Но глава ФБР также готовился к тому, что Трамп попытается его заменить, уточнил другой источник. Тогда же источники телеканала назвали Пателя вероятным кандидатом.