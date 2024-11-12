Трамп может сменить главу ФБР

NBC напомнил, что в ходе предвыборной кампании Трамп говорил о необходимости наведения порядка в ФБР. На протяжении многих лет он часто критиковал Рэя, но не так сильно, как других официальных лиц минюста США, частью которого является ведомство. В июле Трамп потребовал увольнения главы ФБР после того, как тот допустил, что кандидат в президенты США во время покушения мог получить ранение не от пули.