Трамп может сменить главу ФБР
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй может покинуть свой пост после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источники.
Собеседник телеканала отметил, что Рэю нравится руководить ведомством и он хотел бы доработать свой срок. Но глава ФБР также готовится к тому, что Трамп попытается его заменить, уточнил другой источник.
NBC напомнил, что в ходе предвыборной кампании Трамп говорил о необходимости наведения порядка в ФБР. На протяжении многих лет он часто критиковал Рэя, но не так сильно, как других официальных лиц минюста США, частью которого является ведомство. В июле Трамп потребовал увольнения главы ФБР после того, как тот допустил, что кандидат в президенты США во время покушения мог получить ранение не от пули.
Два собеседника телеканала указали, что в качестве одного из кандидатов на пост директора ФБР рассматривается советник Трампа Кэш Патель. Рэй занимает должность главы ведомства с 2017 г.
5 ноября в США состоялись президентские выборы. На выборах Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократов Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.