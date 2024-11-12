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Трамп может сменить главу ФБР

Ведомости

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй может покинуть свой пост после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала отметил, что Рэю нравится руководить ведомством и он хотел бы доработать свой срок. Но глава ФБР также готовится к тому, что Трамп попытается его заменить, уточнил другой источник.

NBC напомнил, что в ходе предвыборной кампании Трамп говорил о необходимости наведения порядка в ФБР. На протяжении многих лет он часто критиковал Рэя, но не так сильно, как других официальных лиц минюста США, частью которого является ведомство. В июле Трамп потребовал увольнения главы ФБР после того, как тот допустил, что кандидат в президенты США во время покушения мог получить ранение не от пули.

Два собеседника телеканала указали, что в качестве одного из кандидатов на пост директора ФБР рассматривается советник Трампа Кэш Патель. Рэй занимает должность главы ведомства с 2017 г.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. На выборах Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократов Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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