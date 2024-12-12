В День Конституции Путин встретится с Зорькиным
Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
По словам представителя Кремля, встреча Путина с главой Конституционного суда в честь Дня Конституции России является традицией.
«Зорькин расскажет о повестке дня Конституционного суда, о вопросах, которые рассматриваются. Как правило, это очень субстантивный разговор», – рассказал Песков.
В начале второй половины дня Путин вручит госнаграды. По словам представителя Кремля, планируется вручение Звезд Героев России, орденов «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
В течение дня у президента также планируются несколько служебных совещаний и обычных рабочих встреч, добавил Песков.