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В День Конституции Путин встретится с Зорькиным

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, встреча Путина с главой Конституционного суда в честь Дня Конституции России является традицией.

«Зорькин расскажет о повестке дня Конституционного суда, о вопросах, которые рассматриваются. Как правило, это очень субстантивный разговор», – рассказал Песков.

В начале второй половины дня Путин вручит госнаграды. По словам представителя Кремля, планируется вручение Звезд Героев России, орденов «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

В течение дня у президента также планируются несколько служебных совещаний и обычных рабочих встреч, добавил Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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