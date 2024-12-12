Евросоюз утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену с 1 января
Совет Европейского Союза (ЕС) официально подтвердил, что Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенскому соглашению с 1 января спустя 18 лет после их вступления в ЕС. Об этом стало известно из заявления совета.
В документе указывается, что контроль на сухопутных границах Румынии и Болгарии со странами Шенгенского соглашения отменяется.
Частично страны вошли в Шенген в марте, когда отменили паспортный контроль на воздушном и водном транспорте.
В конце марта стало известно, что Румыния начала с 31 марта выдавать шенгенские визы россиянам. С краткосрочными визами, выданными Бухарестом до 31 марта, россияне имеют право поехать только в Румынию, Болгарию и на Кипр. Для въезда в одну из стран Шенгенской зоны необходимо получить визу у страны конечного назначения.
С 1 апреля шенгенские визы россиянам также начала выдавать Болгария. Подать заявление можно в консульской службе посольства Болгарии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге.