Евросоюз утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену с 1 января

В конце марта стало известно, что Румыния начала с 31 марта выдавать шенгенские визы россиянам. С краткосрочными визами, выданными Бухарестом до 31 марта, россияне имеют право поехать только в Румынию, Болгарию и на Кипр. Для въезда в одну из стран Шенгенской зоны необходимо получить визу у страны конечного назначения.