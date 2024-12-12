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Евросоюз утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену с 1 января

Ведомости

Совет Европейского Союза (ЕС) официально подтвердил, что Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенскому соглашению с 1 января спустя 18 лет после их вступления в ЕС. Об этом стало известно из заявления совета.

В документе указывается, что контроль на сухопутных границах Румынии и Болгарии со странами Шенгенского соглашения отменяется.

Частично страны вошли в Шенген в марте, когда отменили паспортный контроль на воздушном и водном транспорте.

В конце марта стало известно, что Румыния начала с 31 марта выдавать шенгенские визы россиянам. С краткосрочными визами, выданными Бухарестом до 31 марта, россияне имеют право поехать только в Румынию, Болгарию и на Кипр. Для въезда в одну из стран Шенгенской зоны необходимо получить визу у страны конечного назначения.

С 1 апреля шенгенские визы россиянам также начала выдавать Болгария. Подать заявление можно в консульской службе посольства Болгарии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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