Рютте призвал направить на военные нужды НАТО часть пенсий и соцвыплат ЕС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал направить на производство оружия часть пенсий и социальных выплат в Евросоюзе. Об этом он заявил в ходе выступления в европейском отделении Фонда Карнеги (организация считается иноагентом в РФ, включена в перечень нежелательных).
«[Европейские страны] тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты, и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, военные расходы государств – членов НАТО должны превышать 3% ВВП. Генсек альянса добавил, что страны НАТО «смогли победить» в холодной войне, поскольку тратили «значительно больше 3%» ВВП на оборону.
Рютте также заявил, что Россия восстанавливает свои силы «гораздо быстрее, чем ожидали» в НАТО. Он при этом уточнил, что альянс пока и не видит военной угрозы со стороны России, но обвинил Москву в «гибридных нападениях на страны НАТО».
Увеличить расходы на оборону призывал и предшественник Рютте на посту генсека НАТО Йенс Столтенберг. 19 сентября он заявил, что государства – члены НАТО должны «заплатить за мир». По его словам, чем больше средств тратится на оборону, тем эффективнее сдерживание и выше безопасность альянса.
В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в 2023 г. больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция, со второй по численности армией в НАТО после США, – 1,3%.