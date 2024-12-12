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Рютте призвал направить на военные нужды НАТО часть пенсий и соцвыплат ЕС

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал направить на производство оружия часть пенсий и социальных выплат в Евросоюзе. Об этом он заявил в ходе выступления в европейском отделении Фонда Карнеги (организация считается иноагентом в РФ, включена в перечень нежелательных).

«[Европейские страны] тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты, и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны», – сказал он (цитата по ТАСС). 

По его словам, военные расходы государств – членов НАТО должны превышать 3% ВВП. Генсек альянса добавил, что страны НАТО «смогли победить» в холодной войне, поскольку тратили «значительно больше 3%» ВВП на оборону.

Рютте также заявил, что Россия восстанавливает свои силы «гораздо быстрее, чем ожидали» в НАТО. Он при этом уточнил, что альянс пока и не видит военной угрозы со стороны России, но обвинил Москву в «гибридных нападениях на страны НАТО».

Увеличить расходы на оборону призывал и предшественник Рютте на посту генсека НАТО Йенс Столтенберг. 19 сентября он заявил, что государства – члены НАТО должны «заплатить за мир». По его словам, чем больше средств тратится на оборону, тем эффективнее сдерживание и выше безопасность альянса.

В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в 2023 г. больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция, со второй по численности армией в НАТО после США, – 1,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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