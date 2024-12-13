CBS: Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на инаугурацию Трампа

CBS News со ссылкой на источники 12 декабря сообщил, что Трамп пригласил председателя КНР посетить его инаугурацию 20 января. По их сведениям, Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, однако пока неясно, принял ли тот приглашение. Помимо Си команда избранного президента обсуждала возможность приема других лидеров. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «все еще раздумывает» над этим предложением. CBS News обращает внимание, что Трамп считает тесные отношения между лидерами стран ключом к заключению международных сделок.