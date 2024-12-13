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CBS: Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на инаугурацию Трампа

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон для участия в качестве гостя в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на два источника, знакомые с этими планами.

Ожидается, что мероприятие 20 января посетят посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой. Источники сообщили CBS News, что к ним могут присоединиться другие официальные лица из Пекина.

12 декабря на вопрос о том, ответил ли Си на приглашение, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила Fox News, что не знает, но подтвердила, что были приглашены и другие мировые лидеры.

CBS News обращает внимание, что приглашение Си, переданное не по официальным дипломатическим каналам, застало врасплох как Пекин, так и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и хорошо осведомленные о расстановке сил в отношениях между США и Китаем, недоумевали по поводу намерений Трампа.

Согласно документам госдепартамента США, начиная с 1874 г. ни один глава государства не присутствовал на инаугурации президента США.

CBS News со ссылкой на источники 12 декабря сообщил, что Трамп пригласил председателя КНР посетить его инаугурацию 20 января. По их сведениям, Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, однако пока неясно, принял ли тот приглашение. Помимо Си команда избранного президента обсуждала возможность приема других лидеров. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «все еще раздумывает» над этим предложением. CBS News обращает внимание, что Трамп считает тесные отношения между лидерами стран ключом к заключению международных сделок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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