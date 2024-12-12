Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию
Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить его инаугурацию 20 января. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на многочисленные источники. Официальные лица, ответственные за церемонию, планируют пригласить еще несколько иностранных высокопоставленных лиц.
По словам источников, Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, однако пока неясно, принял ли он приглашение.
Помимо Си, команда избранного президента обсуждала возможность приема других лидеров. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «все еще раздумывает над этим предложением.
«Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир во всем мире благодаря американской силе», – заявила представитель Трампа Каролин Ливитт.
На инаугурации обычно приглашают послов и других дипломатов, и, по данным Государственного департамента США, начиная с 1874 г., ни один иностранный лидер никогда не присутствовал на церемонии передачи власти.
CBS News обращает внимание, что Трамп считает тесные отношения между лидерами стран ключом к заключению международных сделок. После дня выборов мировые лидеры приезжали в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, в частности, речь идет об Орбане, премьер-министре Канады Джастине Трюдо и президенте Аргентины Хавьере Милее. Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым мировым лидером, принявшим Трампа за границей после его победы на выборах 2024 г. На открытии собора Нотр-Дам в Париже вместе с Трампом также присутствовали премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Украины Владимир Зеленский и британский принц Уильям.
В ноябре Трамп сообщил, что США введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Трамп пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.