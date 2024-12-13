Трамп рассматривает авиаудары по Ирану для сдерживания ядерной программы
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает варианты, которые могли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, в том числе возможность превентивных авиаударов. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Возможность нанесения военного удара по ядерным объектам в настоящее время серьезно рассматривается некоторыми членами его переходной команды, которые взвешивают последствия падения президента Башара Асада – союзника Тегерана – в Сирии, будущее американских войск в регионе и противостояние Израиля группировкам «Хезболла» и «Хамас». Ослабление позиций Ирана в регионе и информация о ядерных разработках Тегерана ускорили внутренние обсуждения, сообщили представители переходной команды
Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время недавних телефонных разговоров, что он обеспокоен возможным выходом Ирана из-под контроля в ядерной сфере, рассказали два человека, знакомые с содержанием этих бесед. Избранный президент США хочет, чтобы планы США не привели к началу новой войны, особенно такой, которая может вовлечь вооруженные силы США.
По словам людей, знакомых с планами переходного периода, команда избранного президента разрабатывает стратегию «максимального давления 2.0» , которая является продолжением его подхода, основанного на строгих экономических санкциях. На этот раз избранный президент и его помощники разрабатывают военные меры, которые могут стать основой антитегеранской кампании в сочетании с более жесткими финансовыми ограничениями.
В ходе обсуждений были выдвинуты два основных варианта, сообщили четыре человека, знакомые с планом.
Один из вариантов предполагает усиление военного давления путем отправки на Ближний Восток большего количества американских войск, военных самолетов и кораблей. США также могут продавать Израилю современное оружие, например бомбы для уничтожения бункеров, усиливая его наступательную огневую мощь, чтобы вывести из строя иранские ядерные объекты. Угроза применения военной силы, особенно в сочетании с введенными США санкциями, которые наносят ущерб экономике Ирана, может убедить Тегеран в том, что у него нет другого выбора, кроме как урегулировать кризис дипломатическим путем.
Альтернативный путь – попытаться использовать угрозу применения военной силы, особенно в сочетании с введенными США санкциями, чтобы заставить Тегеран принять дипломатическое решение.
Издание обращает внимание, что если Трамп прибегнет к серьезному военному варианту, он нарушит недавнюю политику США и политику своего первого президентского срока, заключающуюся в сдерживания Тегерана с помощью дипломатии и санкций.
12 декабря Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом о мире и «свободном Иране». По его словам, нынешние власти Ирана «боятся <...> иранский народ». Нетаньяху заявил, что «настанет день, когда Иран будет свободен», и упомянул лозунг иранских протестов 2022 г. – «женщины, жизнь, свобода».
8 декабря к власти в Сирии, которой с 1970 г. руководила союзническая Ирану династия Асадов, пришла вооруженная оппозиция. Президент Башар Асад покинул страну, вечером того же дня стало известно, что он прибыл в Москву. На этом фоне Израиль занял спорную территорию Голанских высот на юге Сирии.