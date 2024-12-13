Трамп рассматривает авиаудары по Ирану для сдерживания ядерной программы

Один из вариантов предполагает усиление военного давления путем отправки на Ближний Восток большего количества американских войск, военных самолетов и кораблей. США также могут продавать Израилю современное оружие, например бомбы для уничтожения бункеров, усиливая его наступательную огневую мощь, чтобы вывести из строя иранские ядерные объекты. Угроза применения военной силы, особенно в сочетании с введенными США санкциями, которые наносят ущерб экономике Ирана, может убедить Тегеран в том, что у него нет другого выбора, кроме как урегулировать кризис дипломатическим путем.