Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп рассматривает авиаудары по Ирану для сдерживания ядерной программы

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает варианты, которые могли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, в том числе возможность превентивных авиаударов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Возможность нанесения военного удара по ядерным объектам в настоящее время серьезно рассматривается некоторыми членами его переходной команды, которые взвешивают последствия падения президента Башара Асада – союзника Тегерана – в Сирии, будущее американских войск в регионе и противостояние Израиля группировкам «Хезболла» и «Хамас». Ослабление позиций Ирана в регионе и информация о ядерных разработках Тегерана ускорили внутренние обсуждения, сообщили представители переходной команды

Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время недавних телефонных разговоров, что он обеспокоен возможным выходом Ирана из-под контроля в ядерной сфере, рассказали два человека, знакомые с содержанием этих бесед. Избранный президент США хочет, чтобы планы США не привели к началу новой войны, особенно такой, которая может вовлечь вооруженные силы США.

По словам людей, знакомых с планами переходного периода, команда избранного президента разрабатывает стратегию «максимального давления 2.0» , которая является продолжением его подхода, основанного на строгих экономических санкциях. На этот раз избранный президент и его помощники разрабатывают военные меры, которые могут стать основой антитегеранской кампании в сочетании с более жесткими финансовыми ограничениями.

В ходе обсуждений были выдвинуты два основных варианта, сообщили четыре человека, знакомые с планом.

Один из вариантов предполагает усиление военного давления путем отправки на Ближний Восток большего количества американских войск, военных самолетов и кораблей. США также могут продавать Израилю современное оружие, например бомбы для уничтожения бункеров, усиливая его наступательную огневую мощь, чтобы вывести из строя иранские ядерные объекты. Угроза применения военной силы, особенно в сочетании с введенными США санкциями, которые наносят ущерб экономике Ирана, может убедить Тегеран в том, что у него нет другого выбора, кроме как урегулировать кризис дипломатическим путем.

Альтернативный путь – попытаться использовать угрозу применения военной силы, особенно в сочетании с введенными США санкциями, чтобы заставить Тегеран принять дипломатическое решение.

Издание обращает внимание, что если Трамп прибегнет к серьезному военному варианту, он нарушит недавнюю политику США и политику своего первого президентского срока, заключающуюся в сдерживания Тегерана с помощью дипломатии и санкций.

12 декабря Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом о мире и «свободном Иране». По его словам, нынешние власти Ирана «боятся <...> иранский народ». Нетаньяху заявил, что «настанет день, когда Иран будет свободен», и упомянул лозунг иранских протестов 2022 г. – «женщины, жизнь, свобода».

8 декабря к власти в Сирии, которой с 1970 г. руководила союзническая Ирану династия Асадов, пришла вооруженная оппозиция. Президент Башар Асад покинул страну, вечером того же дня стало известно, что он прибыл в Москву. На этом фоне Израиль занял спорную территорию Голанских высот на юге Сирии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных