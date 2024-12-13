Думский комитет одобрил привлечение россиян за рубежом к ответственности

Поправки распространяют это обязательство на средства, полученные от продажи недвижимости и транспортных средств, а также сдачи их в аренду. Кроме того, на спецсчет будут начисляться доходы от процентов по вкладам и долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.