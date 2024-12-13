Думский комитет одобрил привлечение россиян за рубежом к ответственности
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, направленный на возможность привлечения к уголовной ответственности россиян, которые скрылись за рубежом, сообщает ТАСС.
Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы. Как следует из пояснительной записки, авторы предлагаю наделить Генпрокуратуру правом «направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности не только иностранных граждан, но также и совершивших преступления российских граждан, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны».
13 декабря также сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о контроле за деятельностью иноагентов 17 декабря. Законопроект, принятый в первом чтении 20 ноября, изначально предлагал зачислять доходы иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублевый счет. Распоряжаться ими можно будет только после отмены статуса иноагента.
Поправки распространяют это обязательство на средства, полученные от продажи недвижимости и транспортных средств, а также сдачи их в аренду. Кроме того, на спецсчет будут начисляться доходы от процентов по вкладам и долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.