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Поправки к законопроекту об иноагентах рассмотрят 17 декабря

Ведомости

Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о контроле за деятельностью иноагентов 17 декабря. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект, принятый в первом чтении 20 ноября, изначально предлагал зачислять доходы иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублевый счет. Распоряжаться ими можно будет только после отмены статуса иноагента.

Поправки распространяют это обязательство на средства, полученные от продажи недвижимости и транспортных средств, а также сдачи их в аренду. Кроме того, на спецсчет будут начисляться доходы от процентов по вкладам и долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. 20 ноября Володин заявил, что не принять эту инициативу будет «нечестно» по отношению к гражданам России, за счет которых иноагенты получают доходы, а потом, «не стесняясь», перечисляют их на финансирование «преступного киевского режима» и вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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