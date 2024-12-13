Поправки к законопроекту об иноагентах рассмотрят 17 декабря
Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о контроле за деятельностью иноагентов 17 декабря. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Законопроект, принятый в первом чтении 20 ноября, изначально предлагал зачислять доходы иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублевый счет. Распоряжаться ими можно будет только после отмены статуса иноагента.
Поправки распространяют это обязательство на средства, полученные от продажи недвижимости и транспортных средств, а также сдачи их в аренду. Кроме того, на спецсчет будут начисляться доходы от процентов по вкладам и долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.
Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. 20 ноября Володин заявил, что не принять эту инициативу будет «нечестно» по отношению к гражданам России, за счет которых иноагенты получают доходы, а потом, «не стесняясь», перечисляют их на финансирование «преступного киевского режима» и вооруженных сил Украины (ВСУ).