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Командующим группировкой «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев

Об этом назначении «Ведомости» со ссылкой на источник писали в конце ноября
Ведомости

Российской группировкой войск «Восток» теперь руководит генерал-лейтенант Андрей Иванаев, следует из сообщения Минобороны.

В сообщении говорится, что министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Восток», где обсуждались текущая обстановка, характер действий вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнение российскими военными боевых задач. Иванаев доложил, что за месяц подразделениями группировки взяты под контроль семь населенных пунктов и участок местности общей площадью более 300 кв. км. Белоусову также представили результаты модернизации штатного вооружения для борьбы с беспилотниками ВСУ, средств связи, образцы роботизированных комплексов различного назначения для выполнения боевых задач.

Андрей Иванаев родился в 1972 г. в Уральске Казахстанской АССР. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба ВС РФ. С 2013 г. был начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе (ВВО), позже занимал пост первого замкомандующего войсками Восточного военного округа. Награжден орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» III степени.

О том, что Минобороны провело ротацию командующих группировками войск «Восток» и «Юг», «Ведомости» писали 26 ноября со ссылкой на близкий к министерству источник. Сообщалось, что Иванаев будет командовать группировкой «Восток», генерал-лейтенант Александр Санчик примет командование группировкой «Юг», а генерал-полковник Геннадий Анашкин возглавит Военную академию им. Фрунзе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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