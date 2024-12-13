Командующим группировкой «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев

В сообщении говорится, что министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Восток», где обсуждались текущая обстановка, характер действий вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнение российскими военными боевых задач. Иванаев доложил, что за месяц подразделениями группировки взяты под контроль семь населенных пунктов и участок местности общей площадью более 300 кв. км. Белоусову также представили результаты модернизации штатного вооружения для борьбы с беспилотниками ВСУ, средств связи, образцы роботизированных комплексов различного назначения для выполнения боевых задач.