Командующим группировкой «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев

Командующим группировкой «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей ИванаевОб этом назначении «Ведомости» со ссылкой на источник писали в конце ноября
Российской группировкой войск «Восток» теперь руководит генерал-лейтенант Андрей Иванаев, следует из сообщения Минобороны.
В сообщении говорится, что министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Восток», где обсуждались текущая обстановка, характер действий вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнение российскими военными боевых задач. Иванаев доложил, что за месяц подразделениями группировки взяты под контроль семь населенных пунктов и участок местности общей площадью более 300 кв. км. Белоусову также представили результаты модернизации штатного вооружения для борьбы с беспилотниками ВСУ, средств связи, образцы роботизированных комплексов различного назначения для выполнения боевых задач.
Андрей Иванаев родился в 1972 г. в Уральске Казахстанской АССР. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба ВС РФ. С 2013 г. был начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе (ВВО), позже занимал пост первого замкомандующего войсками Восточного военного округа. Награжден орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» III степени.
О том, что Минобороны провело ротацию командующих группировками войск «Восток» и «Юг», «Ведомости» писали 26 ноября со ссылкой на близкий к министерству источник. Сообщалось, что Иванаев будет командовать группировкой «Восток», генерал-лейтенант Александр Санчик примет командование группировкой «Юг», а генерал-полковник Геннадий Анашкин возглавит Военную академию им. Фрунзе.