Песков напомнил о масштабных санкциях против РФ при первом президентстве Трампа
В течение первого срока президентства Дональда Трампа США ввели более 50 санкционных ограничений против России. Об этом не нужно забывать, слушая его нынешние заявления, призвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что Россия имеет богатый опыт взаимоотношений с разными администрациями в США, в том числе и с администрацией Трампа.
«За время срока президента Трампа, давайте не будем забывать, свыше 50 раз вводились санкции против нашей страны. И, собственно, было очень много недружественных проявлений по отношению к нашей стране», – отметил представитель Кремля, добавив, что в этом вопросе «не нужно забегать вперед, нужно дождаться конкретных шагов, которые будут предприниматься после инаугурации».
Слова Пескова относились к заявлению Трампа о том, что он выступает против ударов американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. Журнал Time писал, что на вопрос, прекратит ли он поддержку Киева, избранный президент США ответил, что применит ее в качестве рычага давления на Россию. По словам Трампа, «единственный способ достичь соглашения – это не сдаваться».
17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS.
21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.