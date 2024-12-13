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Песков напомнил о масштабных санкциях против РФ при первом президентстве Трампа

Ведомости

В течение первого срока президентства Дональда Трампа США ввели более 50 санкционных ограничений против России. Об этом не нужно забывать, слушая его нынешние заявления, призвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Россия имеет богатый опыт взаимоотношений с разными администрациями в США, в том числе и с администрацией Трампа.

«За время срока президента Трампа, давайте не будем забывать, свыше 50 раз вводились санкции против нашей страны. И, собственно, было очень много недружественных проявлений по отношению к нашей стране», – отметил представитель Кремля, добавив, что в этом вопросе «не нужно забегать вперед, нужно дождаться конкретных шагов, которые будут предприниматься после инаугурации».

Слова Пескова относились к заявлению Трампа о том, что он выступает против ударов американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. Журнал Time писал, что на вопрос, прекратит ли он поддержку Киева, избранный президент США ответил, что применит ее в качестве рычага давления на Россию. По словам Трампа, «единственный способ достичь соглашения – это не сдаваться».

17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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