Песков напомнил о масштабных санкциях против РФ при первом президентстве Трампа

«За время срока президента Трампа, давайте не будем забывать, свыше 50 раз вводились санкции против нашей страны. И, собственно, было очень много недружественных проявлений по отношению к нашей стране», – отметил представитель Кремля, добавив, что в этом вопросе «не нужно забегать вперед, нужно дождаться конкретных шагов, которые будут предприниматься после инаугурации».