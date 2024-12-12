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Трамп раскритиковал решение об ударах по РФ американским дальнобойным оружием

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп выступил против ударов американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом сообщает Time.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», - приводит журнал слова Трампа.

Time уточнил, что избранный американский лидер выразил свою позицию в «прошлом месяце».

На вопрос, прекратит ли Трамп поддержку Киева, он ответил, что применит ее в качестве рычага давления на Россию. По словам избранного президента, «единственный способ достичь соглашения - это не сдаваться».

В этот же день Time объявил Трампа человеком года.

17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.

11 декабря Минобороны сообщило, что примет ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS со стороны Украины по аэродрому в Таганроге Ростовской области. Ведомство уточняло, что в ходе проведенного разбирательства «достоверно установлено», что были применены шесть американских баллистических ракет ATACMS. Две ракеты сбиты, остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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