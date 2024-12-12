Трамп раскритиковал решение об ударах по РФ американским дальнобойным оружием

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.