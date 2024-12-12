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Кремль: ответ на ракетный удар по аэродрому в Таганроге обязательно последует

Объект атаковали шесть американских ATACMS
Ведомости

Ответ на ракетный удар ATACMS со стороны Украины на аэродром в Таганроге «естественно» последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны, которое было вчера. Четко было сказано, что ответ последует», – заявил представитель Кремля.

11 декабря Минобороны сообщило, что примет ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS со стороны Украины по аэродрому в Таганроге Ростовской области. Ведомство уточняло, что в ходе проведенного разбирательства «достоверно установлено», что были применены шесть американских баллистических ракет ATACMS. Две ракеты сбиты, остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

По информации военных, в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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