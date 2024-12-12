Кремль: ответ на ракетный удар по аэродрому в Таганроге обязательно последует

Кремль: ответ на ракетный удар по аэродрому в Таганроге обязательно последуетОбъект атаковали шесть американских ATACMS
Ответ на ракетный удар ATACMS со стороны Украины на аэродром в Таганроге «естественно» последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны, которое было вчера. Четко было сказано, что ответ последует», – заявил представитель Кремля.
11 декабря Минобороны сообщило, что примет ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS со стороны Украины по аэродрому в Таганроге Ростовской области. Ведомство уточняло, что в ходе проведенного разбирательства «достоверно установлено», что были применены шесть американских баллистических ракет ATACMS. Две ракеты сбиты, остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
По информации военных, в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.