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Украина продлила запрет на ввоз товаров из России до конца 2025 года

Ведомости

Правительство Украины продлило запрет на ввоз товаров из России до 31 декабря 2025 г. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В 2015 г. Украина ввела продовольственное эмбарго в отношении российских товаров. Под продовольственное эмбарго попали водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты и др. Кроме того, под запрет попадают оборудование для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы.

22 июня 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну книг из России и Белоруссии. Летом 2022 г. закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России, приняла Верховная рада.

Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военнослужащие взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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