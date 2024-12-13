Украина продлила запрет на ввоз товаров из России до конца 2025 года
Правительство Украины продлило запрет на ввоз товаров из России до 31 декабря 2025 г. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
В 2015 г. Украина ввела продовольственное эмбарго в отношении российских товаров. Под продовольственное эмбарго попали водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты и др. Кроме того, под запрет попадают оборудование для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы.
22 июня 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну книг из России и Белоруссии. Летом 2022 г. закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России, приняла Верховная рада.
Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военнослужащие взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.