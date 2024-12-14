Посол РФ: решение парламента не ставит точку в импичменте президенту Южной Кореи
Голосование национального собрания (парламента) Южной Кореи не ставит точку в вопросе об импичменте президенту республики Юн Сок Ёлю. Он состоится в случае утверждения вердикта конституционным судом страны. Об этом заявил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.
Зиновьев пояснил, что Юн намерен бороться за то, чтобы конституционный суд встал на его сторону и вернул ему бразды правления. Пока полномочия президента Южной Кореи не прекращены, а приостановлены и временно переданы премьер-министру страны Хан Док Су.
Что касается двусторонних отношений России и Южной Кореи, в последнее время российская сторона наблюдает их заметное ухудшение, отметил дипломат. По его словам, отношения стран вплотную подошли к точке невозврата, которой стало бы решение о прямых поставках Украине летального оружия.
«К счастью, в Сеуле не перешли эту «красную линию», что сохраняет возможности для стабилизации и в перспективе восстановления наших связей. Надеюсь, что драматические события, происходящие во внутриполитической жизни Республики Корея, в конечном итоге будут этому не препятствовать, а, наоборот, способствовать», – подчеркнул посол.
14 декабря Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент президенту республики, который в начале декабря объявил военное положение в стране. Предложение об импичменте Юну было поддержало 204 голосами, против выступили 85 человек, еще трое воздержались. Восемь бюллетеней признаны по итогам голосования недействительными.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение Юна. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.