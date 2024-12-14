Посол РФ: решение парламента не ставит точку в импичменте президенту Южной Кореи

«К счастью, в Сеуле не перешли эту «красную линию», что сохраняет возможности для стабилизации и в перспективе восстановления наших связей. Надеюсь, что драматические события, происходящие во внутриполитической жизни Республики Корея, в конечном итоге будут этому не препятствовать, а, наоборот, способствовать», – подчеркнул посол.