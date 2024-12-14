Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Парламент поддержал импичмент президенту Южной Кореи

В начале декабря Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение
Ведомости

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи проголосовало за импичмент президенту республики Юн Сок Ёлю, который в начале декабря объявил военное положение в стране. Об этом пишет агентство Yonhap.

Предложение об импичменте Юну было поддержало 204 голосами, против выступили 85 человек, еще трое воздержались. Восемь бюллетеней, по данным Yonhap, признаны по итогам голосования недействительными.

На фоне голосования в Сеуле и других крупных городах прошли митинги с требованием об импичменте президенту, пишет Yonhap. По неофициальным данным полиции, на которые ссылается агентство, в акции приняли участие около 145 000 человек. Организаторы митинга оценили количество протестующих в 1 млн человек.

Второе ходатайство об импичменте президенту Южной Кореи было внесено в парламент 13 декабря. Первое ходатайство отменили 8 декабря, так как большинство законодателей правящей партии бойкотировали голосование.

Юн объявил военное положение вечером 3 декабря. Решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора страны.

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение Юна. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.

4 декабря шесть оппозиционных партий республики внесли в парламент предложение об импичменте президенту, а 10 декабря парламент Южной Кореи принял законопроект о специальном расследовании военного положения. Юну запретили выезд из страны на время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью. Президент в телеобращении к общественности извинился за введение военного положения и пообещал больше не предпринимать подобных попыток.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных