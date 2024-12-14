Парламент поддержал импичмент президенту Южной Кореи

4 декабря шесть оппозиционных партий республики внесли в парламент предложение об импичменте президенту, а 10 декабря парламент Южной Кореи принял законопроект о специальном расследовании военного положения. Юну запретили выезд из страны на время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью. Президент в телеобращении к общественности извинился за введение военного положения и пообещал больше не предпринимать подобных попыток.