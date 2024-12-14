Парламент поддержал импичмент президенту Южной Кореи

Парламент поддержал импичмент президенту Южной КореиВ начале декабря Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение
Национальное собрание (парламент) Южной Кореи проголосовало за импичмент президенту республики Юн Сок Ёлю, который в начале декабря объявил военное положение в стране. Об этом пишет агентство Yonhap.
Предложение об импичменте Юну было поддержало 204 голосами, против выступили 85 человек, еще трое воздержались. Восемь бюллетеней, по данным Yonhap, признаны по итогам голосования недействительными.
На фоне голосования в Сеуле и других крупных городах прошли митинги с требованием об импичменте президенту, пишет Yonhap. По неофициальным данным полиции, на которые ссылается агентство, в акции приняли участие около 145 000 человек. Организаторы митинга оценили количество протестующих в 1 млн человек.
Второе ходатайство об импичменте президенту Южной Кореи было внесено в парламент 13 декабря. Первое ходатайство отменили 8 декабря, так как большинство законодателей правящей партии бойкотировали голосование.
Юн объявил военное положение вечером 3 декабря. Решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора страны.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение Юна. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.
4 декабря шесть оппозиционных партий республики внесли в парламент предложение об импичменте президенту, а 10 декабря парламент Южной Кореи принял законопроект о специальном расследовании военного положения. Юну запретили выезд из страны на время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью. Президент в телеобращении к общественности извинился за введение военного положения и пообещал больше не предпринимать подобных попыток.