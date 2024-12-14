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В Анкаре не подтвердили слова Эрдогана о «присоединении» городов Сирии к Турции

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не говорил о присоединении сирийских городов к Турции, он рассказывал о создании братских отношений с местным населением. Об этом «РИА Новости» заявил дипломатический источник в Анкаре.

13 декабря Эрдоган выступил на съезде правящей Партии справедливости и развития в Коджаэли. На следующий день Telegram-канал распространил видео с речью Эрдогана. Глава государства, как утверждалось, пообещал пересмотреть итоги Первой мировой войны и включить сирийские города, в том числе Алеппо и Дамаск, в состав Турции. Информацию об этим затем опубликовал ряд российских СМИ.

Источник в Анкаре указал, что текст выступления Эрдогана опубликован на сайте администрации и речь в нем не идет о присоединении к республики сирийских городов.

«Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в указанных вами сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ. То есть речь шла о том, что Турция не может разорвать отношения с тамошним населением только потому, что эти города находятся за пределами границ Турции», – пояснил собеседник агентства.

8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Эрдоган в обращении к нации назвал сирийский народ «настоящими хозяевами этой славной победы». Турецкий лидер также заявил, что Анкара готова помочь Сирии в восстановлении, а бывшего лидера Сирии Асада турецкий президент обвинил в бегстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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