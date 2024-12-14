В Анкаре не подтвердили слова Эрдогана о «присоединении» городов Сирии к Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не говорил о присоединении сирийских городов к Турции, он рассказывал о создании братских отношений с местным населением. Об этом «РИА Новости» заявил дипломатический источник в Анкаре.
13 декабря Эрдоган выступил на съезде правящей Партии справедливости и развития в Коджаэли. На следующий день Telegram-канал распространил видео с речью Эрдогана. Глава государства, как утверждалось, пообещал пересмотреть итоги Первой мировой войны и включить сирийские города, в том числе Алеппо и Дамаск, в состав Турции. Информацию об этим затем опубликовал ряд российских СМИ.
Источник в Анкаре указал, что текст выступления Эрдогана опубликован на сайте администрации и речь в нем не идет о присоединении к республики сирийских городов.
«Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в указанных вами сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ. То есть речь шла о том, что Турция не может разорвать отношения с тамошним населением только потому, что эти города находятся за пределами границ Турции», – пояснил собеседник агентства.
8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Эрдоган в обращении к нации назвал сирийский народ «настоящими хозяевами этой славной победы». Турецкий лидер также заявил, что Анкара готова помочь Сирии в восстановлении, а бывшего лидера Сирии Асада турецкий президент обвинил в бегстве.