В Анкаре не подтвердили слова Эрдогана о «присоединении» городов Сирии к Турции

«Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в указанных вами сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ. То есть речь шла о том, что Турция не может разорвать отношения с тамошним населением только потому, что эти города находятся за пределами границ Турции», – пояснил собеседник агентства.