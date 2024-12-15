Израильские военные встретились с сирийцами на занятых Голанских высотах

Вскоре после этого начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных вдоль границы направлены исключительно на обеспечение безопасности Израиля, передает Ynet. Он подчеркнул, что государство не вмешивается в происходящее в Сирии и не намерено ею управлять. «Однако мы однозначно участвуем в обеспечении безопасности израильских граждан, проживающих в общинах за нами на Голанских высотах. Это то, чем мы занимаемся с профессионализмом, решимостью и точностью», – сказал Халеви.