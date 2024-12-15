Израильские военные встретились с сирийцами на занятых Голанских высотах

Израильские военные встретились с сирийцами на занятых Голанских высотахЛидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в неправомерном нападении
Офицеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели первые переговоры с сирийскими лидерами на Голанских высотах, передает израильский портал Ynet.
Израильские военные офицеры в последние несколько дней провели первые встречи с лидерами сирийских деревень, захваченных на Голанских высотах после падения режима президента Сирии Башара Асада. По данным портала, военные встретились со старейшинами деревень в их домах и заверили их, что для жителей нет никакой угрозы, а их повседневная жизнь будет идти спокойно.
Сейчас Армия обороны Израиля действует в семи деревнях на Голанах. На выходных войска достигли заброшенных военных форпостов режима Асада недалеко от сирийского города Хан-Арнаба. ЦАХАЛ намерена оставаться в этом районе до тех пор, пока территория не будет передана «установленному и определенному государственному субъекту», чтобы не допустить захвата контроля террористическими группами, пишет Ynet. Друзы из деревни Хадер на юге Сирии вблизи с израильской границей также призвали еврейское государство присоединить эти территории, следует из опубликованных видеороликов.
Лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани тем временем в эфире телеканала Syria TV обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну. По его словам, Израиль уже давно перешел все границы дозволенного в отношении Сирии, что может быть чревато дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке. Аль-Джулани также отметил, что оппозиция могла бы нацелиться на российские базы в республике, но вместо этого решила «строить хорошие отношения».
Вскоре после этого начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных вдоль границы направлены исключительно на обеспечение безопасности Израиля, передает Ynet. Он подчеркнул, что государство не вмешивается в происходящее в Сирии и не намерено ею управлять. «Однако мы однозначно участвуем в обеспечении безопасности израильских граждан, проживающих в общинах за нами на Голанских высотах. Это то, чем мы занимаемся с профессионализмом, решимостью и точностью», – сказал Халеви.
6 декабря ЦАХАЛ сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии, где идет процесс передачи власти. 9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.