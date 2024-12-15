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Сийярто назвал отказ Киева от разговора с Орбаном беспрецедентным жестом

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии». Об этом в эфире радио Kossuth заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Орбан хотел обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией в период Рождества. Эту тему венгерский премьер 11 декабря поднял в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнил Сийярто. 

«Я проинформировал об этом министра иностранных дел Украины [Андрея Сибигу] и главу офиса президента Украины [Андрея Ермака], попросив разрешить телефонный разговор между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, однако нам отказали», – сказал Сийярто, назвав решение Киева «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии» (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сейчас «на рассмотрении находится предложение, которое не имело аналогов за последнюю тысячу дней» конфликта. Одна сторона считает его подходящим для принятия, а другая – «приняла другое решение, отказавшись от этого», отметил министр. Сийярто подчеркнул также, что Будапешт старался использовать свое председательство в Совете ЕС, чтобы «добиться перемирия и начала мирных переговоров».

13 декабря Орбан заявил об отказе Украины от масштабного обмена пленными с Россией. Политик подчеркнул, что 11 декабря созвонился с Путиным, чтобы напомнить о такой возможности, а также предложить ввести «рождественское перемирие». После этого Венгрия передала свою инициативу Украине, но Зеленский ответил на предложение отказом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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