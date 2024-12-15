Сийярто назвал отказ Киева от разговора с Орбаном беспрецедентным жестом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии». Об этом в эфире радио Kossuth заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Орбан хотел обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией в период Рождества. Эту тему венгерский премьер 11 декабря поднял в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнил Сийярто.
«Я проинформировал об этом министра иностранных дел Украины [Андрея Сибигу] и главу офиса президента Украины [Андрея Ермака], попросив разрешить телефонный разговор между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, однако нам отказали», – сказал Сийярто, назвав решение Киева «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии» (цитата по ТАСС).
Он добавил, что сейчас «на рассмотрении находится предложение, которое не имело аналогов за последнюю тысячу дней» конфликта. Одна сторона считает его подходящим для принятия, а другая – «приняла другое решение, отказавшись от этого», отметил министр. Сийярто подчеркнул также, что Будапешт старался использовать свое председательство в Совете ЕС, чтобы «добиться перемирия и начала мирных переговоров».
13 декабря Орбан заявил об отказе Украины от масштабного обмена пленными с Россией. Политик подчеркнул, что 11 декабря созвонился с Путиным, чтобы напомнить о такой возможности, а также предложить ввести «рождественское перемирие». После этого Венгрия передала свою инициативу Украине, но Зеленский ответил на предложение отказом.