Сийярто назвал отказ Киева от разговора с Орбаном беспрецедентным жестом

Он добавил, что сейчас «на рассмотрении находится предложение, которое не имело аналогов за последнюю тысячу дней» конфликта. Одна сторона считает его подходящим для принятия, а другая – «приняла другое решение, отказавшись от этого», отметил министр. Сийярто подчеркнул также, что Будапешт старался использовать свое председательство в Совете ЕС, чтобы «добиться перемирия и начала мирных переговоров».