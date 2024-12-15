Папа римский назвал братскими народы России и Украины и призвал их к миру
Народы России и Украины являются братскими, и они должны прийти к перемирию. Об этом заявил папа римский Франциск в ходе проповеди на острове Корсика, передает Vatican News.
«Они братья, двоюродные братья. Пусть они придут к взаимопониманию! Война – это всегда поражение. Мир всему миру!», – сказал папа Франциск после молитвы о «долгожданном мире для украинского и русского народов».
Папа Римский неоднократно высказывался по вопросу данного конфликта и призывал стороны к миру. Его спецпосланник по урегулированию ситуации на Украине, кардинал Маттео Дзуппи 14 октября прибыл в Москву с рабочим визитом. Он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны «подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины», по итогам встречи «отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога», сообщил МИД РФ.