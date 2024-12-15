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Папа римский назвал братскими народы России и Украины и призвал их к миру

Ведомости

Народы России и Украины являются братскими, и они должны прийти к перемирию. Об этом заявил папа римский Франциск в ходе проповеди на острове Корсика, передает Vatican News.

«Они братья, двоюродные братья. Пусть они придут к взаимопониманию! Война – это всегда поражение. Мир всему миру!», – сказал папа Франциск после молитвы о «долгожданном мире для украинского и русского народов».

Папа Римский неоднократно высказывался по вопросу данного конфликта и призывал стороны к миру. Его спецпосланник по урегулированию ситуации на Украине, кардинал Маттео Дзуппи 14 октября прибыл в Москву с рабочим визитом. Он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны «подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины», по итогам встречи «отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога», сообщил МИД РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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