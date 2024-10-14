Посланник папы римского по Украине Дзуппи провел переговоры с Лавровым

Посланник папы римского по Украине Дзуппи провел переговоры с ЛавровымОн приехал в Москву впервые за полтора года
Кардинал и спецпосланник папы римского по урегулированию на Украине Маттео Дзуппи 14 октября прибыл в Москву с рабочим визитом. Он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в МИД России.
«В ходе беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня», – говорится в сообщении на сайте МИДа. По итогам встречи «отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога», сообщило министерство, но конкретной повестки в связи с украинским конфликтом указано не было.
До этого днем итальянское агентство ANSA сообщило, что Дзуппи прибудет в российскую столицу в ближайшие часы. Заранее, в отличие от прошлогоднего визита, Ватикан поездку не анонсировал.
Последний раз кардинал был в российской столице в июне 2023 г., когда обсуждал, согласно сообщению Ватикана, поиск путей достижения мира в российско-украинском конфликте. Тогда Дзуппи встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, был принят патриархом Московским и всея Руси Кириллом и провел переговоры с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Как сообщил «Ведомостям» председатель Международного союза староверов Леонид Севастьянов, представляющий себя как доверенное лицо понтифика и «посла мира» в Москве с мая 2022 г., в повестке переговоров Дзуппи был ряд гуманитарных предложений папы римского в связи с конфликтом. Во-первых, это возврат всех несовершеннолетних с украинским гражданством на Украину, во-вторых, обмен военнопленными «всех на всех», в-третьих, обмен удерживаемых властями двух стран под стражей граждан друг друга, в-четвертых, освобождение из-под европейских санкций родственников подсанкционных лиц.
11 октября 2024 г. папа Франциск второй раз встретился в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры были посвящены гуманитарной ситуации на Украине, а также путям, которые могли бы положить конец конфликту. В марте 2023 г. швейцарскому телеканалу RSI папа охарактеризовал конфликт как столкновение «всех великих держав там [на Украине]», а саму страну – как их «поле боя». По словам Франциска, он «на второй день конфликта» в феврале 2022 г. «пришел в российское посольство, сказал, что готов поехать в Москву, и попросил [президента России Владимира] Путина оставить окно для встречи со мной». По словам понтифика, тогда Лавров сообщил ему, что для этого «не время».
Кардинал Дзуппи ранее имел опыт посредничества в вооруженных конфликтах. В 1990 г. он выполнял функции посредника в переговорах между правительством Мозамбика и повстанцами. В 1992 г. боевые действия в Мозамбике были прекращены. Дзуппи продолжал работать в зонах конфликтов совместно с католической НКО «Община Сант-Эгидио». Организация оказывала гуманитарную помощь и посреднические услуги в нескольких вооруженных конфликтах – в Алжире в 1995 г., в Гватемале в 1996 г., в Косово в 1996-1998 гг., в Конго в 1999 г. и в Бурунди в 1997-2000 гг.