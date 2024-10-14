Посланник папы римского по Украине Дзуппи провел переговоры с Лавровым

11 октября 2024 г. папа Франциск второй раз встретился в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры были посвящены гуманитарной ситуации на Украине, а также путям, которые могли бы положить конец конфликту. В марте 2023 г. швейцарскому телеканалу RSI папа охарактеризовал конфликт как столкновение «всех великих держав там [на Украине]», а саму страну – как их «поле боя». По словам Франциска, он «на второй день конфликта» в феврале 2022 г. «пришел в российское посольство, сказал, что готов поехать в Москву, и попросил [президента России Владимира] Путина оставить окно для встречи со мной». По словам понтифика, тогда Лавров сообщил ему, что для этого «не время».