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В Тбилиси у здания парламента начался антиправительственный митинг

Ведомости

В Тбилиси у здания парламента несколько сотен человек начали антиправительственный митинг. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие перекрыли проспект Руставели, где расположено здание парламента. Как и в предыдущие дни, участники митинга требуют отставки правительства и проведения новых парламентских выборов. По данным агентства, полиция пока не вмешивается в ситуацию.

С 28 ноября в Грузии проходят массовые акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта».

На стороне протестующих выступала также президент страны Саломе Зурабишвили. 14 декабря на ее пост был назначен 53-летний Михаил Кавелашвили – бывший футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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