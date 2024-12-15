В Тбилиси у здания парламента начался антиправительственный митинг
В Тбилиси у здания парламента несколько сотен человек начали антиправительственный митинг. Об этом сообщает ТАСС.
Протестующие перекрыли проспект Руставели, где расположено здание парламента. Как и в предыдущие дни, участники митинга требуют отставки правительства и проведения новых парламентских выборов. По данным агентства, полиция пока не вмешивается в ситуацию.
С 28 ноября в Грузии проходят массовые акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта».
На стороне протестующих выступала также президент страны Саломе Зурабишвили. 14 декабря на ее пост был назначен 53-летний Михаил Кавелашвили – бывший футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участие.