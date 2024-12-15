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МИД России объявил об эвакуации части дипломатического персонала из Дамаска

При этом само посольство в Сирии продолжает работать, заверили в ведомстве
Ведомости

Из Сирии в Россию осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске, также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Специальный рейс ВКС Минобороны был совершен 15 декабря с авиабазы «Хмеймим» в аэропорт «Чкаловский» в Московской области.

«Работа посольства России в Дамаске продолжается», – говорится в сообщении.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

Россия продолжит диалог со всеми государствами Ближнего Востока, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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