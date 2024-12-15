МИД России объявил об эвакуации части дипломатического персонала из Дамаска

МИД России объявил об эвакуации части дипломатического персонала из ДамаскаПри этом само посольство в Сирии продолжает работать, заверили в ведомстве
Из Сирии в Россию осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске, также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
Специальный рейс ВКС Минобороны был совершен 15 декабря с авиабазы «Хмеймим» в аэропорт «Чкаловский» в Московской области.
«Работа посольства России в Дамаске продолжается», – говорится в сообщении.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Россия продолжит диалог со всеми государствами Ближнего Востока, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии.