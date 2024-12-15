Кадыров опроверг остановку поставок пшеницы из России в Сирию
Россия не прекращала поставку пшеницы в Сирию, распространяемые про это публикации в западном информпространстве являются недостоверными. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Что касается информации о якобы приостановке поставки пшеницы из России в Сирию, то это неправда. Искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами», – написал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что даже если по каким-либо «невероятным причинам» это и произойдет, то он готов обеспечить необходимый объем пшеницы для Сирии. Это будет сделано через фонд имени его отца Ахмата-Хаджи Кадырова, пообещал политик.
13 декабря Reuters со ссылкой на источники из обоих государств сообщило, что поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены из-за неопределенности в отношении нового правительства и задержек с платежами. По данным агентства, два судна с российской пшеницей для республики – сухогрузы «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес» – так и не достигли пунктов назначения. Источник РБК на зерновом рынке также подтвердил остановку поставок в Сирию, так как там сейчас «не с кем взаимодействовать».
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.