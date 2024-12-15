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Кадыров опроверг остановку поставок пшеницы из России в Сирию

Ведомости

Россия не прекращала поставку пшеницы в Сирию, распространяемые про это публикации в западном информпространстве являются недостоверными. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Что касается информации о якобы приостановке поставки пшеницы из России в Сирию, то это неправда. Искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами», – написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что даже если по каким-либо «невероятным причинам» это и произойдет, то он готов обеспечить необходимый объем пшеницы для Сирии. Это будет сделано через фонд имени его отца Ахмата-Хаджи Кадырова, пообещал политик.

13 декабря Reuters со ссылкой на источники из обоих государств сообщило, что поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены из-за неопределенности в отношении нового правительства и задержек с платежами. По данным агентства, два судна с российской пшеницей для республики – сухогрузы «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес» – так и не достигли пунктов назначения. Источник РБК на зерновом рынке также подтвердил остановку поставок в Сирию, так как там сейчас «не с кем взаимодействовать».

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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