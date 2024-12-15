Кадыров опроверг остановку поставок пшеницы из России в Сирию

13 декабря Reuters со ссылкой на источники из обоих государств сообщило, что поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены из-за неопределенности в отношении нового правительства и задержек с платежами. По данным агентства, два судна с российской пшеницей для республики – сухогрузы «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес» – так и не достигли пунктов назначения. Источник РБК на зерновом рынке также подтвердил остановку поставок в Сирию, так как там сейчас «не с кем взаимодействовать».