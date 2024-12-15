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МИД: Захарова не критиковала призывы посла Германии к миру между РФ и Украиной

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не подвергала критике призывы к миру с Украиной, которые озвучил посол Германии Александр Ламбсдорф, а лишь указала на роль ФРГ в российско-украинском конфликте. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ. Так в ведомстве отреагировали на публикацию немецкого издания Deutsche Welle (считается в России иноагентом).

В МИДе пояснили, что Захарова раскритиковала не призывы Ламбсдорфа к миру, а участие Берлина в организации государственного переворота на Украине в 2014 г., поставки Киеву вооружений, а также прямую ответственность коллективного Запада за блокировку переговорного трека и гибель людей.

«Дойче Велле» опубликовало материал, в котором, используя ставшие уже привычными для еврожурналистики ложь и манипуляции, попыталось свалить «с больной головы на здоровую», переложив на МИД России ответственность за системные провалы Берлина на внешнеполитическом направлении и непосредственное участие ФРГ в разжигании и пролонгации конфликта на Украине», – говорится в сообщении.

Ранее в декабре посол Германии в Москве на рождественском концерте призвал к миру на Украине, «так как гибнут люди по обе стороны». В ответ Захарова в своем Telegram-канале написала: «Послу Ламбсдорфу надо было бы знать, что ФРГ является одной из действующих сил конфликта на Украине». На это, по ее словам, указывает причастность Германии к свержению законных властей Украины и поставки оружия Киеву. После этого Deutsche Welle выпустила публикацию, в которой утверждается, что Захарова раскритиковала призвавшего к миру на Украине посла ФРГ. В статье также напоминается, что канцлер Германии Олаф Шольц в ноябре 2024 г. созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным впервые за последние два года и призвал его прекратить спецоперацию на Украине и вывести российских военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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