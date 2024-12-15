МИД: Захарова не критиковала призывы посла Германии к миру между РФ и Украиной

Ранее в декабре посол Германии в Москве на рождественском концерте призвал к миру на Украине, «так как гибнут люди по обе стороны». В ответ Захарова в своем Telegram-канале написала: «Послу Ламбсдорфу надо было бы знать, что ФРГ является одной из действующих сил конфликта на Украине». На это, по ее словам, указывает причастность Германии к свержению законных властей Украины и поставки оружия Киеву. После этого Deutsche Welle выпустила публикацию, в которой утверждается, что Захарова раскритиковала призвавшего к миру на Украине посла ФРГ. В статье также напоминается, что канцлер Германии Олаф Шольц в ноябре 2024 г. созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным впервые за последние два года и призвал его прекратить спецоперацию на Украине и вывести российских военных.