МИД: Захарова не критиковала призывы посла Германии к миру между РФ и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не подвергала критике призывы к миру с Украиной, которые озвучил посол Германии Александр Ламбсдорф, а лишь указала на роль ФРГ в российско-украинском конфликте. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ. Так в ведомстве отреагировали на публикацию немецкого издания Deutsche Welle
В МИДе пояснили, что Захарова раскритиковала не призывы Ламбсдорфа к миру, а участие Берлина в организации государственного переворота на Украине в 2014 г., поставки Киеву вооружений, а также прямую ответственность коллективного Запада за блокировку переговорного трека и гибель людей.
«Дойче Велле» опубликовало материал, в котором, используя ставшие уже привычными для еврожурналистики ложь и манипуляции, попыталось свалить «с больной головы на здоровую», переложив на МИД России ответственность за системные провалы Берлина на внешнеполитическом направлении и непосредственное участие ФРГ в разжигании и пролонгации конфликта на Украине», – говорится в сообщении.
Ранее в декабре посол Германии в Москве на рождественском концерте призвал к миру на Украине, «так как гибнут люди по обе стороны». В ответ Захарова в своем Telegram-канале написала: «Послу Ламбсдорфу надо было бы знать, что ФРГ является одной из действующих сил конфликта на Украине». На это, по ее словам, указывает причастность Германии к свержению законных властей Украины и поставки оружия Киеву. После этого Deutsche Welle выпустила публикацию, в которой утверждается, что Захарова раскритиковала призвавшего к миру на Украине посла ФРГ. В статье также напоминается, что канцлер Германии Олаф Шольц в ноябре 2024 г. созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным впервые за последние два года и призвал его прекратить спецоперацию на Украине и вывести российских военных.