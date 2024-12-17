Решение об ударах ATACMS вглубь России было принято до выборов в США
Решение об ударах ракетами ATACMS вглубь России было принято до президентских выборов в США, и администрация президента Джо Байдена не контактировала с командой избранного лидера Дональда Трампа по этому вопросу, когда принимала решение. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Могу лишь сказать, что решение по ATACMS было принято до выборов, до того, как стали известны их результаты», – сказал Кирби во время пресс-брифинга.
Кирби заметил, что решение об ударах вглубь Росси было принято внутри администрации, подчеркнув, что после выборов представители Белого дома обсудили это с командой Трампа.
«Ни одно из наших решений, принятых за последние недели, не должно стать для них неожиданностью», – объяснил он.
Трамп заявил в понедельник, что может пересмотреть решение администрации Джо Байдена по ударам в глубь России, назвав это решение «глупым», и подчеркнул, что Вашингтону не следовало позволять Украине запускать ракеты вглубь России.
Избранный президент также подчеркнул , что решение было принято за несколько недель до того, как он вступит в должность и посетовал , что администрация Байдена не спросила его мнения.
«Я бы не позволил им так поступить. Думаю, это была большая ошибка», – сказал он.
17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS.
21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.