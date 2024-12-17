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Китай увеличил период безвизового транзитного пребывания для РФ и еще 53 стран

Ведомости

Власти Китая увеличили срок безвизового транзитного пребывания в стране на 10 дней – со 144 до 240 часов. Мера касается граждан 54 стран, включая Россию, говорится в сообщении государственной иммиграционной администрации, опубликованном Центральным телевидением Китая.

Согласно заявлению, граждане 54 стран (в том числе России, Бразилии, Великобритании, США и Канады), которые направляются транзитом через Китай в третью страну, могут въехать в КНР без визы через любой из 60 открытых портов в 24 провинциях.

«...Пребывание на указанной территории не должно превышать 240 часов», – говорится в сообщении.

Норма начинает действовать 17 декабря.

1 августа 2023 г. Россия и Китай запустили групповые безвизовые поездки. С того дня по 1 августа 2024 г. 580 000 китайских и российских туристов воспользовались этим механизмом, сообщало Министерство экономического развития РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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