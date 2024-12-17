Китай увеличил период безвизового транзитного пребывания для РФ и еще 53 стран
Власти Китая увеличили срок безвизового транзитного пребывания в стране на 10 дней – со 144 до 240 часов. Мера касается граждан 54 стран, включая Россию, говорится в сообщении государственной иммиграционной администрации, опубликованном Центральным телевидением Китая.
Согласно заявлению, граждане 54 стран (в том числе России, Бразилии, Великобритании, США и Канады), которые направляются транзитом через Китай в третью страну, могут въехать в КНР без визы через любой из 60 открытых портов в 24 провинциях.
«...Пребывание на указанной территории не должно превышать 240 часов», – говорится в сообщении.
Норма начинает действовать 17 декабря.