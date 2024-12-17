ЦИК Белоруссии принял документы у Лукашенко
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в Белоруссии приняла документы для регистрации действующего президента республики Александра Лукашенко в качестве кандидата на предстоящих выборах, передает «БелТА».
По доверенности от Лукашенко все необходимые документы в ЦИК предоставил руководитель его инициативной группы Юрий Сенько.
Регистрация претендентов на самую высокую должность в стране пройдет с 22 по 31 декабря. Этот процесс начинается за 35 дней до выборов и заканчивается за 25 дней до них. С 7 по 21 декабря включительно кандидаты должны представить в госорган все необходимые документы.
С 1 по 25 января пройдет предвыборная агитация. Сами выборы состоятся в Белоруссии 26 января.
10 декабря Лукашенко объявил о наличии ядерного оружия в республике. Он отметил, что в случае наступления на линию государственной границы ответ будет мгновенным. Белорусский лидер также подчеркнул, «что те, кто говорит, что в государстве нет ядерного вооружения, «прозевали» его ввоз».