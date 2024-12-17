ЦИК Белоруссии принял документы у Лукашенко

Регистрация претендентов на самую высокую должность в стране пройдет с 22 по 31 декабря. Этот процесс начинается за 35 дней до выборов и заканчивается за 25 дней до них. С 7 по 21 декабря включительно кандидаты должны представить в госорган все необходимые документы.