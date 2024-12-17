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ЦИК Белоруссии принял документы у Лукашенко

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в Белоруссии приняла документы для регистрации действующего президента республики Александра Лукашенко в качестве кандидата на предстоящих выборах, передает «БелТА».

По доверенности от Лукашенко все необходимые документы в ЦИК предоставил руководитель его инициативной группы Юрий Сенько.

Регистрация претендентов на самую высокую должность в стране пройдет с 22 по 31 декабря. Этот процесс начинается за 35 дней до выборов и заканчивается за 25 дней до них. С 7 по 21 декабря включительно кандидаты должны представить в госорган все необходимые документы.

С 1 по 25 января пройдет предвыборная агитация. Сами выборы состоятся в Белоруссии 26 января.

10 декабря Лукашенко объявил о наличии ядерного оружия в республике. Он отметил, что в случае наступления на линию государственной границы ответ будет мгновенным. Белорусский лидер также подчеркнул, «что те, кто говорит, что в государстве нет ядерного вооружения, «прозевали» его ввоз».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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