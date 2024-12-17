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ВС России взяли под контроль Анновку в ДНР

Ведомости

Российские военные установили контроль над Анновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

Анновка перешла под контроль Вооруженных сил РФ в результате действий подразделений «Южной» группировки войск. Были поражены формирования нескольких бригад украинской армии и двух бригад теробороны вблизи населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово ДНР. Противник потерял до 330 военных. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2024 г. ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль почти 4500 кв. км территорий. По словам главы российского оборонного ведомства, силы ВСУ постепенно иссякают: в 2024 г. противник потерял 560 000 военных.

В тот же день российская армия взяла под контроль Елизаветовку в ДНР. Кроме того, 16 декабря Денис Пушилин рассказал о взятии села Шевченко на Красноармейском направлении, об этом писали «РИА Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

12 декабря Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Заря в республике. 10 декабря оборонное ведомство заявило об освобождении Жёлтого в ДНР, 8 и 7 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Благодатное и Берестки в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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