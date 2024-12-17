ВС России взяли под контроль Анновку в ДНР

В тот же день российская армия взяла под контроль Елизаветовку в ДНР. Кроме того, 16 декабря Денис Пушилин рассказал о взятии села Шевченко на Красноармейском направлении, об этом писали «РИА Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».