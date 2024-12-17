ВС России взяли под контроль Анновку в ДНР
Российские военные установили контроль над Анновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.
Анновка перешла под контроль Вооруженных сил РФ в результате действий подразделений «Южной» группировки войск. Были поражены формирования нескольких бригад украинской армии и двух бригад теробороны вблизи населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово ДНР. Противник потерял до 330 военных. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2024 г. ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль почти 4500 кв. км территорий. По словам главы российского оборонного ведомства, силы ВСУ постепенно иссякают: в 2024 г. противник потерял 560 000 военных.
В тот же день российская армия взяла под контроль Елизаветовку в ДНР. Кроме того, 16 декабря Денис Пушилин рассказал о взятии села Шевченко на Красноармейском направлении, об этом писали «РИА Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
12 декабря Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Заря в республике. 10 декабря оборонное ведомство заявило об освобождении Жёлтого в ДНР, 8 и 7 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Благодатное и Берестки в ДНР.