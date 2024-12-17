Госдума приняла закон о дифференцировании наказания за мятеж
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, дифференцирующий ответственность за вооруженный мятеж. Соответствующий документ опубликован.
Проект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 13 июля. Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Согласно пояснительной записке, сейчас в ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) не предусмотрена какая-либо дифференциация мер ответственности за организацию и активное участие в вооруженном мятеже. Документом предлагается изложить ст. 279 УК РФ в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в этот процесс (организация или руководство и участие) и от тяжести наступивших последствий (деяния, повлекшие причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).
По законопроекту, в первых двух частях ст. 279 УК будет предусмотрена ответственность за организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет), а ч. 3 ст. 279 будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа – от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 000 руб. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.
Документ также предлагает внести в примечания к ст. 275 УК (государственная измена) поправку, предусматривающую возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, «если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ и если в его действиях не содержится иного состава преступления».
«Ведомости» писали, что поправки были подготовлены кабмином в июне после вооруженного мятежа, организованного год назад основателем и владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Мятеж продлился с вечера 23 июня по вечер 24 июня 2023 г. Президент России Владимир Путин назвал его «ударом в спину нашей стране и нашему народу» и пообещал наказание тем, кто «встал на путь шантажа и террористических методов».