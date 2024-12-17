Госдума приняла закон о дифференцировании наказания за мятеж

По законопроекту, в первых двух частях ст. 279 УК будет предусмотрена ответственность за организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет), а ч. 3 ст. 279 будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа – от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 000 руб. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.