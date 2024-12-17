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Госдума приняла закон о дифференцировании наказания за мятеж

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, дифференцирующий ответственность за вооруженный мятеж. Соответствующий документ опубликован.

Проект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 13 июля. Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Согласно пояснительной записке, сейчас в ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) не предусмотрена какая-либо дифференциация мер ответственности за организацию и активное участие в вооруженном мятеже. Документом предлагается изложить ст. 279 УК РФ в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в этот процесс (организация или руководство и участие) и от тяжести наступивших последствий (деяния, повлекшие причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).

По законопроекту, в первых двух частях ст. 279 УК будет предусмотрена ответственность за организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет), а ч. 3 ст. 279 будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа – от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 000 руб. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.

Документ также предлагает внести в примечания к ст. 275 УК (государственная измена) поправку, предусматривающую возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, «если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ и если в его действиях не содержится иного состава преступления».

«Ведомости» писали, что поправки были подготовлены кабмином в июне после вооруженного мятежа, организованного год назад основателем и владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Мятеж продлился с вечера 23 июня по вечер 24 июня 2023 г. Президент России Владимир Путин назвал его «ударом в спину нашей стране и нашему народу» и пообещал наказание тем, кто «встал на путь шантажа и террористических методов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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