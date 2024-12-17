Минцифры предложило свое участие в сохранении традиционных ценностей

Уточняется, что ведомство также предлагает принимать участие в поддержке креативных индустрий. Как указывается в пояснительной записке, изменения обусловлены соответствием президентскому указу от 2022 г., устанавливающим, что госполитика реализуется, в том числе, в области средств массовой информации и массовых коммуникаций.