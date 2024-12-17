Минцифры предложило свое участие в сохранении традиционных ценностей
Минцифры предложило дополнить правительственное положение о себе участием в сохранении и укреплении традиционных ценностей. Соответствующее изменение опубликовано на портале проектов нормативных актов.
Уточняется, что ведомство также предлагает принимать участие в поддержке креативных индустрий. Как указывается в пояснительной записке, изменения обусловлены соответствием президентскому указу от 2022 г., устанавливающим, что госполитика реализуется, в том числе, в области средств массовой информации и массовых коммуникаций.
«Проектом постановления предусматривается, что реализация таких полномочий будет осуществляться Минцифры в пределах установленной предельной численности работников ведомства, а также бюджетных ассигнований», – сообщили в ведомстве.
Ранее с аналогичными инициативами выступали и другие министерства. 27 ноября Минюст предложил закрепить за ФСИН и ФССП обязанность сохранять «традиционные российские духовно-нравственные ценности». 7 ноября МВД предложило сделать сохранение и укрепление традиционных ценностей одной из обязанностей полиции. Согласно пояснительной записке проекта приказа, деятельность органов исполнительной власти должна быть дополнена мероприятиями по обеспечению соответствия целям и задачам госполитики.
12 сентября МЧС опубликовала проект приказа, согласно которому предлагалось проводить среди сотрудников политическую работу. В частности, ведомство предлагает упразднить действовавшее с 2019 г. положение об организации воспитательной и культурно-досуговой работы в учреждениях и организациях министерства.