Посланник ООН по Сирии назвал последние недели событиями исторического масштаба

Педерсен отметил, что в связи с последними событиями существует общее понимание того, что резолюция 2254 не может быть применена механически, но ее основные принципы пользуются широкой поддержкой среди сирийцев. Говоря о том, что теперь будет собой представлять политический процесс, спецпосланник всемирной организации указал, что прежде всего он должен быть упорядоченным и с сохранением государственных институтов. По его мнению, переходу нужно быть инклюзивным, должна быть разработана новая конституция в соответствии с резолюцией 2254 и проведены справедливые выборы с участием сирийцев и в соответствии с международными стандартами.