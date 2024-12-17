Посланник ООН по Сирии назвал последние недели событиями исторического масштаба
Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, который находится в арабской республике, назвал произошедшее в стране за последние несколько недель событиями исторического масштаба. После падения правительства президента Сирии Башара Асада страна сталкивается с совершенно новой реальностью, заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.
«Многие испытывают тревогу по поводу будущего. Впереди огромные вызовы. Я опасаюсь, что если сирийцы и международное сообщество не справятся с этим должным образом, возможно новое ухудшение ситуации», – предупредил Педерсен.
Спецпосланник ООН по арабской республике рассказал, что перед поездкой в Дамаск встретился с представителям Арабской контактной группы по Сирии, министрами и представителями Бахрейна, Франции, Германии, Катара, Турции, ОАЭ, Великобритании, США и Евросоюза. Он уточнил, что во время этой встречи было общее согласие, что переходный политический процесс в Сирии должен быть инициирован и возглавлен сирийцами, а его результатом должно стать инклюзивное правительство, сформированное на основе принципов резолюции 2254.
Педерсен отметил, что в связи с последними событиями существует общее понимание того, что резолюция 2254 не может быть применена механически, но ее основные принципы пользуются широкой поддержкой среди сирийцев. Говоря о том, что теперь будет собой представлять политический процесс, спецпосланник всемирной организации указал, что прежде всего он должен быть упорядоченным и с сохранением государственных институтов. По его мнению, переходу нужно быть инклюзивным, должна быть разработана новая конституция в соответствии с резолюцией 2254 и проведены справедливые выборы с участием сирийцев и в соответствии с международными стандартами.
Педерсен добавил, что уже встретился с лидером сирийской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Ахмедом аш-Шараа (военный псевдоним – Мухаммад аль-Джулани).
8 декабря члены ХТШ, Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.