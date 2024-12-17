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Посланник ООН по Сирии назвал последние недели событиями исторического масштаба

Ведомости

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, который находится в арабской республике, назвал произошедшее в стране за последние несколько недель событиями исторического масштаба. После падения правительства президента Сирии Башара Асада страна сталкивается с совершенно новой реальностью, заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

«Многие испытывают тревогу по поводу будущего. Впереди огромные вызовы. Я опасаюсь, что если сирийцы и международное сообщество не справятся с этим должным образом, возможно новое ухудшение ситуации», – предупредил Педерсен.

Спецпосланник ООН по арабской республике рассказал, что перед поездкой в Дамаск встретился с представителям Арабской контактной группы по Сирии, министрами и представителями Бахрейна, Франции, Германии, Катара, Турции, ОАЭ, Великобритании, США и Евросоюза. Он уточнил, что во время этой встречи было общее согласие, что переходный политический процесс в Сирии должен быть инициирован и возглавлен сирийцами, а его результатом должно стать инклюзивное правительство, сформированное на основе принципов резолюции 2254.

Педерсен отметил, что в связи с последними событиями существует общее понимание того, что резолюция 2254 не может быть применена механически, но ее основные принципы пользуются широкой поддержкой среди сирийцев. Говоря о том, что теперь будет собой представлять политический процесс, спецпосланник всемирной организации указал, что прежде всего он должен быть упорядоченным и с сохранением государственных институтов. По его мнению, переходу нужно быть инклюзивным, должна быть разработана новая конституция в соответствии с резолюцией 2254 и проведены справедливые выборы с участием сирийцев и в соответствии с международными стандартами.

Педерсен добавил, что уже встретился с лидером сирийской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Ахмедом аш-Шараа (военный псевдоним – Мухаммад аль-Джулани).

8 декабря члены ХТШ, Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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