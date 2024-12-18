Алиев: Баку ожидает инвестиций России в Нагорный Карабах
Азербайджан ожидает российских инвестиций в Нагорный Карабах, сообщил президент страны Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и «РИА Новости».
«Первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», – сказал он.
Алиев сообщил, что первый инвестпроект был осуществлен Татарстаном. Им стал сервисный центр «Камаз» в Джабраильском районе Карабаха, который был открыт Алиевым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сейчас в Баку находится делегация Татарстана, отметил он.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
По итогам конфликта к 1 октября того же года более 100 000 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в Армении. 31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что считает нереалистичным возвращение армян в Карабах.
Министр юстиции Армении Григор Минасян говорил в августе, что референдум по новой конституции Армении планируется провести к 2027 г. Власти Азербайджана неоднократно требовали от Армении убрать из преамбулы конституции упоминание Нагорного Карабаха в качестве предварительного условия для заключения мирного договора.