Алиев: Баку ожидает инвестиций России в Нагорный Карабах

Алиев сообщил, что первый инвестпроект был осуществлен Татарстаном. Им стал сервисный центр «Камаз» в Джабраильском районе Карабаха, который был открыт Алиевым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сейчас в Баку находится делегация Татарстана, отметил он.