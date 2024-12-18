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Алиев: Баку ожидает инвестиций России в Нагорный Карабах

Ведомости

Азербайджан ожидает российских инвестиций в Нагорный Карабах, сообщил президент страны Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и «РИА Новости».

«Первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», – сказал он.

Алиев сообщил, что первый инвестпроект был осуществлен Татарстаном. Им стал сервисный центр «Камаз» в Джабраильском районе Карабаха, который был открыт Алиевым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сейчас в Баку находится делегация Татарстана, отметил он.

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

По итогам конфликта к 1 октября того же года более 100 000 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в Армении. 31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что считает нереалистичным возвращение армян в Карабах.

Министр юстиции Армении Григор Минасян говорил в августе, что референдум по новой конституции Армении планируется провести к 2027 г. Власти Азербайджана неоднократно требовали от Армении убрать из преамбулы конституции упоминание Нагорного Карабаха в качестве предварительного условия для заключения мирного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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