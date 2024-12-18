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Алиев: Ереван ждет отмашки из Вашингтона для выхода из ОДКБ

Ведомости

Власти Армении для выхода из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ждут «отмашки» из Вашингтона, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он заявил в интервью ВГТРК и «РИА Новости».

«Армения понятно, куда идет. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, единственная причина, по которой они не выходят де-юре, – потому что они еще не получили отмашки из госдепа. Как только получат, они выйдут», – сказал он.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в ОДКБ, но при этом объявляет о приостановке в нем участия. Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ создала угрозы для суверенитета республики.

Пашинян неоднократно допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе). 4 декабря армянский премьер заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждая страна может выбирать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, но делать это стоит «с опорой на реальность». По версии российского МИДа, выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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