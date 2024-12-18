Алиев: Ереван ждет отмашки из Вашингтона для выхода из ОДКБ
Власти Армении для выхода из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ждут «отмашки» из Вашингтона, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он заявил в интервью ВГТРК и «РИА Новости».
«Армения понятно, куда идет. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, единственная причина, по которой они не выходят де-юре, – потому что они еще не получили отмашки из госдепа. Как только получат, они выйдут», – сказал он.
В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в ОДКБ, но при этом объявляет о приостановке в нем участия. Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ создала угрозы для суверенитета республики.
Пашинян неоднократно допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе). 4 декабря армянский премьер заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждая страна может выбирать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, но делать это стоит «с опорой на реальность». По версии российского МИДа, выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.