Суд ЕС отказал Дерипаске в снятии санкций
Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски против Совета Евросоюза (ЕС) по снятию европейских санкций, введенных против него в 2022 г. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно материалам суда, бизнесмен ссылался на три довода при объяснении необходимости снятия ограничительных мер, в том числе на нарушение права на эффективную судебную защиту и обязанности излагать причины, ошибку Совета Евросоюза в оценке причин и нарушение принципа соразмерности и основных прав. Дерипаска настаивал поручить Совету выплатить ему 1 млн евро в качестве возмещения нематериального ущерба.
В декабре 2023 г. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Дерипаски к журналистке и правозащитнице Ольге Романовой
Олег Дерипаска – основатель алюминиевой компании UC Rusal – крупнейшего производителя и экспортера алюминия в России.