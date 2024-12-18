Суд ЕС отказал Дерипаске в снятии санкций

В декабре 2023 г. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Дерипаски к журналистке и правозащитнице Ольге Романовой (считается в России иноагентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал ее опровергнуть сведения о якобы имеющихся у предпринимателя двух частных военных компаниях, о чем она рассказала в интервью журналистке Елизавете Осетинской (считается в России иноагентом) и журналистке Екатерине Гордеевой (считается в России иноагентом).