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Рябков: действия США могут привести к ядерной катастрофе

Ведомости

Действия США в отношении России, Китая и Северной Кореи могут привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

По его словам, США для удержания глобального доминирования готовы идти на провоцирование стратегических рисков, играть на грани фола и за гранью, безрассудно наращивать давление на страны, которые посчитали противниками.

«Так как речь идет прежде всего о государствах, обладающих военным ядерным потенциалом, России, КНР, КНДР, то затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до катастрофических», – подчеркнул Рябков.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении российскими военными по территории Украины новейшей ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Оружие поразило объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар был совершен в ответ на разрешение США и Великобритании бить западными дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе говорится, что она носит оборонительный характер и агрессия любого государства из военного блока против России будет рассматриваться как агрессия целого блока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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