Рябков: действия США могут привести к ядерной катастрофе

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении российскими военными по территории Украины новейшей ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Оружие поразило объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар был совершен в ответ на разрешение США и Великобритании бить западными дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.