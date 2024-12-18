Рябков: действия США могут привести к ядерной катастрофе
Действия США в отношении России, Китая и Северной Кореи могут привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».
По его словам, США для удержания глобального доминирования готовы идти на провоцирование стратегических рисков, играть на грани фола и за гранью, безрассудно наращивать давление на страны, которые посчитали противниками.
«Так как речь идет прежде всего о государствах, обладающих военным ядерным потенциалом, России, КНР, КНДР, то затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до катастрофических», – подчеркнул Рябков.
21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении российскими военными по территории Украины новейшей ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Оружие поразило объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар был совершен в ответ на разрешение США и Великобритании бить западными дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.
19 ноября Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе говорится, что она носит оборонительный характер и агрессия любого государства из военного блока против России будет рассматриваться как агрессия целого блока.