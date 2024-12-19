Израиль подтвердил атаку на Йемен

Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Они также атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на их действия США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, цель которой – обеспечение свободы навигации и защита судов в Красном море.