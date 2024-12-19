Израиль подтвердил атаку на Йемен
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского оборонного ведомства.
«Некоторое время назад, после одобрения планов ударов министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля <…> нанесли удары по военным целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов на западном побережье и во внутреннем Йемене», – говорится в сообщении.
Уточняется, что удары были нанесены по военным объектам хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане.
ЦАХАЛ подчеркнула, что хуситы неоднократно атаковали Израиль с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет класса «земля-земля», отметив, что большая часть снарядов была перехвачена. В заявлении также утверждается, что последний год хуситы действовали «по указанию и при финансировании Ирана и в сотрудничестве с иракскими ополченцами», имея своей целью «нападение на Израиль, подрыв региональной стабильности и нарушение глобальной свободы судоходства».
13 декабря военный представитель хуситов Яхья Сари сообщал об ударах беспилотниками по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне.
Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Они также атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на их действия США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, цель которой – обеспечение свободы навигации и защита судов в Красном море.