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Израиль подтвердил атаку на Йемен

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского оборонного ведомства.

«Некоторое время назад, после одобрения планов ударов министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля <…> нанесли удары по военным целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов на западном побережье и во внутреннем Йемене», – говорится в сообщении.

Уточняется, что удары были нанесены по военным объектам хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане.

ЦАХАЛ подчеркнула, что хуситы неоднократно атаковали Израиль с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет класса «земля-земля», отметив, что большая часть снарядов была перехвачена. В заявлении также утверждается, что последний год хуситы действовали «по указанию и при финансировании Ирана и в сотрудничестве с иракскими ополченцами», имея своей целью «нападение на Израиль, подрыв региональной стабильности и нарушение глобальной свободы судоходства».

Ранее в этот день об авиаударах по Йемену сообщил телеканал Al Masirah.

13 декабря военный представитель хуситов Яхья Сари сообщал об ударах беспилотниками по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне.

Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Они также атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на их действия США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, цель которой – обеспечение свободы навигации и защита судов в Красном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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