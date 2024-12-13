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Хуситы нанесли удары по Тель-Авиву и Ашкелону

Ведомости

Йеменские хуситы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.

По его словам, беспилотники смогли обойти системы перехвата и успешно достигли поставленных целей.

3 декабря Сари сообщил о нанесении трех ударов по территории Израиля. Он утверждал, что в ходе двух операций с использованием беспилотников уничтожены две цели на севере страны. В результате еще одной операции несколько дронов атаковали критически важный объект в районе Эйлата.

1 декабря представитель хуситов заявлял о нанесении удара по объекту в районе Яффо Тель-Авива с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Он отмечал, что ракета успешно достигла своей цели. Армия обороны Израиля подтвердила запуск из Йемена ракеты по Израилю. По ее данным, один снаряд был перехвачен до его захода на израильскую территорию.

Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на их действия США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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