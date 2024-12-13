Хуситы нанесли удары по Тель-Авиву и Ашкелону
Йеменские хуситы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.
По его словам, беспилотники смогли обойти системы перехвата и успешно достигли поставленных целей.
3 декабря Сари сообщил о нанесении трех ударов по территории Израиля. Он утверждал, что в ходе двух операций с использованием беспилотников уничтожены две цели на севере страны. В результате еще одной операции несколько дронов атаковали критически важный объект в районе Эйлата.
1 декабря представитель хуситов заявлял о нанесении удара по объекту в районе Яффо Тель-Авива с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Он отмечал, что ракета успешно достигла своей цели. Армия обороны Израиля подтвердила запуск из Йемена ракеты по Израилю. По ее данным, один снаряд был перехвачен до его захода на израильскую территорию.
Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на их действия США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.