Хуситы и «Исламское сопротивление Ирака» нанесли три удара по Израилю
Йеменские хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» нанесли три удара по территории Израиля за последние 48 часов. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари.
По его словам, в ходе двух операций с использованием беспилотников уничтожены две цели на севере оккупированной Палестины. В результате еще одной операции несколько дронов атаковали критически важный объект в районе Умм-эш-Рашраш (арабское название города Эйлат).
1 декабря Сари сообщил о нанесении удара по объекту в районе Яффо Тель-Авива с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Он отмечал, что ракета успешно достигла своей цели. Армия обороны Израиля подтвердила запуск из Йемена ракеты по Израилю. По данным армии, один снаряд был перехвачен до его захода на территорию Израиля.
Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.