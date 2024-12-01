Йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по объекту в Тель-Авиве
Йеменские хуситы сообщили о нанесении удара по объекту в районе Яффо Тель-Авива с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари.
По сообщению Сари, ракета «Палестина-2» успешно достигла своей цели.
Израильские власти пока не комментировали последствия предполагаемого удара по Тель-Авиву. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при этом подтвердила запуск из Йемена ракеты по Израилю. По заявлению ведомства, один снаряд был перехвачен до его захода на территорию Израиля.
22 ноября хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе «Неватим» в Израиле. Тогда по территории еврейского государства также была запущена ракета «Палестина-2».
Хуситы Йемена обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, йеменские боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.