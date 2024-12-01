Йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по объекту в Тель-Авиве

Хуситы Йемена обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, йеменские боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.