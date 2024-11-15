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В Пентагоне удивились арсеналу хуситов

Ведомости

В арсенале йеменских хуситов находится самое современное оружие, включая ракеты, которые «могут делать просто удивительные вещи». Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл Лаплант, пишет Axios.

«Я инженер и физик и всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, это нечто такое, что шокировало меня», – подчеркнул Лаплант.

Он добавил, что хуситы становятся страшными.

13 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили беспилотниками, баллистическими и противокорабельными крылатыми ракетами по двум ракетным эсминцам США в Красном море. По его словам, во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив силы центрального командования американской армии успешно отразили несколько атак.

12 ноября военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об атаке бойцов «Ансар Аллаха» на американский авианосец «Авраам» в Аравийском море и два эсминца в Красном море. Он утверждал, что обе операции прошли успешно и «привели к срыву действий, подготавливаемых американцами против нашей страны».

После обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 г. хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили в начале этого года о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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