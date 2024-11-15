В Пентагоне удивились арсеналу хуситов
В арсенале йеменских хуситов находится самое современное оружие, включая ракеты, которые «могут делать просто удивительные вещи». Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл Лаплант, пишет Axios.
«Я инженер и физик и всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, это нечто такое, что шокировало меня», – подчеркнул Лаплант.
Он добавил, что хуситы становятся страшными.
13 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили беспилотниками, баллистическими и противокорабельными крылатыми ракетами по двум ракетным эсминцам США в Красном море. По его словам, во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив силы центрального командования американской армии успешно отразили несколько атак.
12 ноября военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об атаке бойцов «Ансар Аллаха» на американский авианосец «Авраам» в Аравийском море и два эсминца в Красном море. Он утверждал, что обе операции прошли успешно и «привели к срыву действий, подготавливаемых американцами против нашей страны».
После обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 г. хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили в начале этого года о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.