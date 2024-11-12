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Йеменские хуситы атаковали американский авианосец и два эсминца

Ведомости

Бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об атаке на американский авианосец «Авраам» и два эсминца. Об этом рассказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

ВВС Йемена атаковали авианосец в Аравийском море с помощью ракет и БПЛА, в Красном море они уничтожили два эсминца. Как сообщается, обе операции прошли успешно и «привели к срыву действий, подготавливаемых американцами против нашей страны».

Хуситы утверждают, что военные силы США и Великобритании привели к эскалации в регионе Красного моря.

«Агрессия против Йемена, которую начали американские военные корабли в рамках совместных американо-британских оборонительных действий израильского противника, только усилит решимость йеменских вооруженных сил отстаивать свои законные права на защиту, противостояние и нанесение ударов по любым враждебным угрозам в Красном и Аравийском морях, а также в любом другом регионе», – сказано в заявлении Сариа.

10 ноября сообщалось, что силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в столице Йемена и других частях страны.

11 ноября «Ансар Аллах» нанесли удар по военной базе Израиля, расположенной на юго-востоке Яффо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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