Йеменские хуситы атаковали американский авианосец и два эсминца
Бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об атаке на американский авианосец «Авраам» и два эсминца. Об этом рассказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
ВВС Йемена атаковали авианосец в Аравийском море с помощью ракет и БПЛА, в Красном море они уничтожили два эсминца. Как сообщается, обе операции прошли успешно и «привели к срыву действий, подготавливаемых американцами против нашей страны».
Хуситы утверждают, что военные силы США и Великобритании привели к эскалации в регионе Красного моря.
«Агрессия против Йемена, которую начали американские военные корабли в рамках совместных американо-британских оборонительных действий израильского противника, только усилит решимость йеменских вооруженных сил отстаивать свои законные права на защиту, противостояние и нанесение ударов по любым враждебным угрозам в Красном и Аравийском морях, а также в любом другом регионе», – сказано в заявлении Сариа.
10 ноября сообщалось, что силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в столице Йемена и других частях страны.
11 ноября «Ансар Аллах» нанесли удар по военной базе Израиля, расположенной на юго-востоке Яффо.