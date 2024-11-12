Йеменские хуситы атаковали американский авианосец и два эсминца

«Агрессия против Йемена, которую начали американские военные корабли в рамках совместных американо-британских оборонительных действий израильского противника, только усилит решимость йеменских вооруженных сил отстаивать свои законные права на защиту, противостояние и нанесение ударов по любым враждебным угрозам в Красном и Аравийском морях, а также в любом другом регионе», – сказано в заявлении Сариа.