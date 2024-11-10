США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене

Американские и британские военные ударили по объектам в столице Йемена Сане, провинции Амран и других районах. Официальные лица США подтвердили начало рейдов. Представитель министерства обороны уточнил, что истребители нанесли ряд ударов по целям хуситов в Йемене поздно вечером 9 ноября, а целью были многочисленные склады оружия по меньшей мере в трех местах, пишет CNN. По данным Пентагона, хуситы разместили в своих хранилищах оружие для атак на суда в Красном море и Аденском заливе.