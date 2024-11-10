США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене
Силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в столице Йемена и других частях страны, сообщает Al Jazeera со ссылкой на связанный с хуситами телеканал Al Masirah.
Американские и британские военные ударили по объектам в столице Йемена Сане, провинции Амран и других районах. Официальные лица США подтвердили начало рейдов. Представитель министерства обороны уточнил, что истребители нанесли ряд ударов по целям хуситов в Йемене поздно вечером 9 ноября, а целью были многочисленные склады оружия по меньшей мере в трех местах, пишет CNN. По данным Пентагона, хуситы разместили в своих хранилищах оружие для атак на суда в Красном море и Аденском заливе.
После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 г. хуситы (йеменское движение «Ансар Аллах») начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили в начале 2024 г. о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.
В середине октября американские военные нанесли удары по пяти подземным складам оружия на территории Йемена. Ранее в том же месяце США и Великобритания также атаковали города Йемена, удары наносились в том числе по аэропорту Ходейды.