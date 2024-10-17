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США заявили об ударах по складам оружия хуситов в Йемене

Ведомости

Военные США нанесли удары по пяти подземным складам оружия на территории Йемена, подконтрольной хуситам из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

«Американские войска нанесли удары по нескольким подземным объектам хуситов, на которых хранились различные компоненты оружия, которые хуситы использовали для нанесения ударов по гражданским и военным судам по всему региону», – заявил Остин.

Вечером 4 октября телеканал Al Masirah, который принадлежит хуситам, сообщил, что США и Великобритания нанесли серию авиаударов по городам Йемена. По информации телеканала, речь идет об ударах по столице Сане, по аэропорту Ходейды в районе Аль-Хатиб и территории Йемена к югу от города Дамар.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 г. хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили в начале 2024 г. о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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