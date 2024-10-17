США заявили об ударах по складам оружия хуситов в Йемене
Военные США нанесли удары по пяти подземным складам оружия на территории Йемена, подконтрольной хуситам из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
«Американские войска нанесли удары по нескольким подземным объектам хуситов, на которых хранились различные компоненты оружия, которые хуситы использовали для нанесения ударов по гражданским и военным судам по всему региону», – заявил Остин.
Вечером 4 октября телеканал Al Masirah, который принадлежит хуситам, сообщил, что США и Великобритания нанесли серию авиаударов по городам Йемена. По информации телеканала, речь идет об ударах по столице Сане, по аэропорту Ходейды в районе Аль-Хатиб и территории Йемена к югу от города Дамар.
После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 г. хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили в начале 2024 г. о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.