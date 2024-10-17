США заявили об ударах по складам оружия хуситов в Йемене

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 г. хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили в начале 2024 г. о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.